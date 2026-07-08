В России расширили почти на 150 позиций перечень стратегически значимых лекарств

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России уже существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который включает более 800 наименований и регулирует цены на лекарства. Однако фармацевтическая отрасль и регуляторы пришли к решению о создании дополнительного перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), который должен быть более узким и изначально был сформирован Минздравом ещё в 2010 году. Законодательное закрепление его понятия произошло с 1 сентября 2025 года, что призвано стимулировать производство препаратов внутри страны, обеспечивая лекарственную безопасность населения и снижая зависимость от импортных поставок.

Основной стимул для производителей, чьи препараты включены в перечень СЗЛС, — это приоритет при государственных закупках по правилу «второй лишний». Этот механизм предполагает, что при наличии полностью локализованного в ЕАЭС производства, иностранные производители (без локализации) исключаются из конкурса. Перечень СЗЛС делится на два раздела: препараты из первой группы получают приоритет при оценке заявок, а из второй — ценовую преференцию. В целом, эта мера направлена на укрепление технологического суверенитета России в фармацевтической отрасли.