Россиянам с ВИЧ добавили новых лекарств

Минздрав РФ разработал проект нового стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым с ВИЧ-инфекцией. Он опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 11 сентября 2026 года. «Документ разработан на основе актуальных клинических рекомендаций и станет важнейшим ориентиром для всей системы здравоохранения»,— заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Главное нововведение — расширение перечня препаратов для лечения. В разделе «Ингибиторы протеаз» появился препарат фосампренавир. Раздел «Комбинированные противовирусные препараты» увеличился с трех до семи схем: среди прочего, здесь появились препараты абакавир, ламивудин, доравирин, зидовудин, кобицистат и другие. Еще из списка убран препарат невирапин — еще несколько лет назад Минздрав отменил его госрегистрацию. «Стандарт существенно расширяет доли применения производящихся на территории Российской Федерации лекарственных препаратов, в том числе инновационных, которые имеют лучший профиль межлекарственных взаимодействий,— пояснил господин Мазус.— Это означает, что самые современные и высокоэффективные лекарства становятся еще более доступными для российских пациентов».

Иван Тяжлов