Минздрав рекомендовал расширить перечень жизненно необходимых лекарств
Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава рекомендовала включить еще четыре препарата в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), передает «РИА Новости».
Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идет о препаратах со следующими международными непатентованными наименованиями:
- Мосунетузумаб. Предназначен для терапии рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомы. Лекарство эффективно для продления жизни больных, пояснили в Минздраве.
- Белумосудил в таблетках. Используется для лечения хронической реакции «трансплантат против хозяина» — когда донорский иммунитет начинает отторгать новый организм. Препарат эффективен при лечении взрослых после пересадки костного мозга.
- Дантролен. Стабилизирует состояние, угрожающее жизни, при злокачественной гипертермии при непереносимости анестезии на фоне генетического заболевания.
- Эртуглифлозин. Снижает уровень сахара в крови при диабете II типа и уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений.
Комиссия Минздрава не стала включать в перечень ЖНВЛП лусеоглифлозин, используемый при диабете, теклистамаб, предназначенный для лечения рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломы, а также комбинацию трифлуридин и типирацил, применяемый при лечении злокачественных опухолей на поздних стадиях.
Всего в перечень ЖНВЛП входит более 800 препаратов. Из них более 80% производятся в России по полному циклу либо со стадии готовой лекарственной формы. Цены на такие препараты регулируются государством. Их закупают госучреждения и бесплатно выдают пациентам.