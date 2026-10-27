Минздрав расширил программу лекобеспечения кардиопациентов

Ранее, как сообщал “Ъ”, Всероссийский союз пациентов предложил Госдуме расширить программу льготного лекарственного обеспечения сердечников. Сейчас на нее заложено 11,3 млрд руб. в год, и союз предлагает увеличить эту сумму на 8,6 млрд руб. В этом случае бесплатные лекарства смогут получить 235 тыс. пациентов с высоким давлением и хронической болезнью почек, а также более 5,8 тыс. человек с чрезмерным уровнем холестерина. Власти уже расширяли эту федеральную программу льготного лекарственного обеспечения. После нескольких обращений туда с 1 января 2024 года добавили пациентов, у которых ишемическая болезнь сердца сочетается с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью.