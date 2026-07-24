Минздрав расширит доступность лекарств, продающихся по электронным рецептам
Минздрав предложил расширить пилотный проект, позволяющий покупать лекарства по электронным рецептам, сообщили «Ъ» в министерстве.
Сейчас в аптеках можно приобрести препараты при предъявлении электронного рецепта только на территории региона, где документ оформлялся. Теперь можно будет предъявлять такие рецепты и в регионах, участвующих в пилотном проекте - их список Минздрав определит позже. Эта возможность заложена в проекте постановления правительства, который разработало министерство.
Чтобы воспользоваться нововведением, фармацевту нужно будет показать рецепт в мобильном приложении «Госуслуги». Лекарства, как и прежде, можно будет приобрести как по электронным, так и по бумажным рецептам.
Принять участие в эксперименте регионы и аптеки смогут добровольно, подав заявление в Минздрав.
Напомним, для получения электронного рецепта на повторный курс лечения пациенту не нужно физически посещать поликлинику. В рамках телемедицинской консультации врач может выписывать документ дистанционно, после чего он появляется в личном кабинете на портале «Госуслуг».
В мае 2026 года руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова обнародовала планы Минздрава ввести продажу рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов.
Пилотные проекты по использованию электронных рецептов начали внедряться в регионах России с 2019 года, а с 2023 года правительство запустило пилот по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с диабетом и артериальной гипертензией. С 2020 года разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств, а в 2021 году Минздрав и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) обсуждали интеграцию электронных рецептов в систему маркировки лекарств для контроля за их отпуском. Запуск системы электронных рецептов призван решить проблему, при которой данные о назначениях не агрегируются на федеральном уровне, а пациенты могли воспользоваться рецептом только в своем регионе.
Внедрение единой системы электронных рецептов сталкивается с вызовами, такими как использование несовместимых систем в разных регионах и сложная процедура заказа лекарств, что делает сервис неудобным. Кроме того, существует проблема разнообразия программных продуктов, используемых врачами и аптеками, что затрудняет полноценную интеграцию. Врачи и пациенты давно заинтересованы в электронных рецептах, и многие считают проект чрезвычайно востребованным, хотя его текущая реализация часто проигрывает простоте покупки в аптеке.
Эксперты предлагают унифицировать процедуру реализации лекарств в разных регионах, начать с дистанционной продажи льготных рецептурных препаратов и упростить регистрацию для медицинских организаций, врачей и бизнеса. Создание единой федеральной системы позволит пациентам отоваривать рецепты в любом регионе, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей отдаленных районов. Аптеки поддерживают онлайн-торговлю лекарствами, но подчеркивают, что этот процесс должен контролироваться фармацевтами из-за особенностей хранения препаратов.