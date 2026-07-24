Минздрав расширит доступность лекарств, продающихся по электронным рецептам

Минздрав предложил расширить пилотный проект, позволяющий покупать лекарства по электронным рецептам, сообщили «Ъ» в министерстве.

Сейчас в аптеках можно приобрести препараты при предъявлении электронного рецепта только на территории региона, где документ оформлялся. Теперь можно будет предъявлять такие рецепты и в регионах, участвующих в пилотном проекте - их список Минздрав определит позже. Эта возможность заложена в проекте постановления правительства, который разработало министерство.

Чтобы воспользоваться нововведением, фармацевту нужно будет показать рецепт в мобильном приложении «Госуслуги». Лекарства, как и прежде, можно будет приобрести как по электронным, так и по бумажным рецептам.

Принять участие в эксперименте регионы и аптеки смогут добровольно, подав заявление в Минздрав.

Напомним, для получения электронного рецепта на повторный курс лечения пациенту не нужно физически посещать поликлинику. В рамках телемедицинской консультации врач может выписывать документ дистанционно, после чего он появляется в личном кабинете на портале «Госуслуг».

В мае 2026 года руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова обнародовала планы Минздрава ввести продажу рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов.

Мария Барановская