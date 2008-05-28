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В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти
12:06
Патрушев: следствие не учло данные России по крушению MH17
13:23
Минфин России увеличивает внешний долг
13:01
Число погибших на дорогах России за семь лет снизилось более чем на треть
14:00
Прямая линия Путина. Главное
14:21
Путин лично проконтролирует ход мусорной реформы
14:14
Путин пообещал сотрудникам МВД расширить число разрешенных стран для отдыха
14:10
Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом
14:07
Минтруд намерен к 2021 году вдвое увеличить число людей, обеспеченных долговременным уходом
13:54
Американец Уилан попросил у Трампа публичной поддержки
13:42
«Русское молоко» считает обвинения в отношении Бойко-Великого необоснованными
13:36
Застройщик из Подмосковья пойдет под суд за обман краснодарских дольщиков на полмиллиарда рублей
13:33
Полиция Гондураса отказалась разгонять протестующих против президента
13:27
Алекперов сообщил об отсутствии единой позиции у нефтяников по участию в соглашении ОПЕК+
13:22
Путин назвал три главные проблемы российского здравоохранения
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(обновлено: 20.06.2019)
Градостроительное законодательство
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Большой Москворецкий мост попросили избавить от политики
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В Твери хотят остановить строительство
Мэр города допустил отмену правил землепользования и застройки города
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Белый дом займется урбанизмом
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Банкротства
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Подписка
Фотоагентство
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