Строительству урежут срок

Для сокращения инвестиционно-строительного цикла Минстрой подготовил несколько законодательных инициатив, нацеленных на ускорение реализации крупных инвестиционных проектов. Среди них — продление еще на год, до конца 2027-го, действия моратория на проведение технологического и ценового аудита крупных бюджетных строек. Одновременно Минстрой предлагает увеличить с полутора до трех лет срок заморозки требований строительных регламентов для действующих градостроительных планов — сейчас из-за регулярных изменений требований долгосрочные проекты приходится перепроектировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Минстрой подготовил меры по ускорению реализации инвестиционных проектов в сфере строительства. Они разработаны по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина и нацелены на сокращение инвестиционно-строительного цикла (путь от идеи проекта до регистрации права собственности). Нацпроект «Инфраструктура для жизни» предполагает уменьшение срока до 1 тыс. дней к 2030 году (сейчас — примерно 1280 дней).

Первая инициатива — проект постановления правительства о продлении моратория на публичный технологический и ценовый аудит крупных государственных инвестпроектов еще на год — до конца 2027-го.

Послабление было введено в 2020 году и после этого неоднократно продлевалось. Технологический и ценовой аудит был введен в качестве обязательной процедуры для крупных бюджетных строек (от 1,5 млрд руб.) еще в 2013 году. Цель — проверять обоснованность затрат, сроков и места размещения объекта. Аудит проходит в два этапа: на стадии подготовки решения правительства о предоставлении средств на реализацию проекта и при утверждении проектной документации.

Необходимость нового продления моратория Минстрой в пояснительной записке к проекту объясняет тем, что предусмотренные сроки «не являются оптимальными» — процедура может занять до 105 дней с возможностью продления еще на 30 дней для технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Отказ от такой проверки, отмечают в ведомстве, уменьшит сроки принятия решений об осуществлении капитальных вложений как минимум на 30 рабочих дней.

Второй проект от Минстроя — поправки в Градостроительный кодекс, нацеленные на снижение административной нагрузки в отрасли.

Предлагается увеличить с полутора до трех лет срок действия строительных регламентов (включая документы нормативно-технического регулирования), зафиксированных на момент выдачи градостроительного плана или проекта планировки территории. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в условиях регулярного изменения требований техрегламентов в процессе реализации долгосрочных проектов возникает необходимость перепроектировать объекты по окончании полуторагодового срока с даты выдачи градостроительного плана, что увеличивает затраты и сроки строительства. Предполагается, что увеличение срока действия регламентов до трех лет «обеспечит стабильность условий реализации проектов и сокращение инвестиционно-строительного цикла» — изменения позволят проходить экспертизу документации по замороженным правилам без перепроектирования.

По словам руководителя центра компетенций практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Ирины Долгих, обе меры направлены на ускорение ввода объектов. Так, поясняет она, если сейчас не продлить приостановление аудита крупных инвестпроектов с госучастием, придется вернуть обязательную процедуру, которая занимает три-четыре месяца — то есть фактически снова усложнить и удлинить подготовку проектов.

Проблема сокращения инвестцикла стоит для отрасли крайне остро, соглашается партнер группы «Форензик» департамента управленческого и финансового консультирования ДРТ Анвар Асрутдинов. В качестве альтернативы аудиту, по его словам, можно было бы проводить диагностические проверки для выявления ключевых проблем без карательных мер, позволяя самим застройщикам инициировать такие аудиты для корректировки работы.

Поскольку большинство строительных проектов длится дольше полутора лет, говорит Анвар Асрутдинов, фиксация требований регламентов норм должна быть правом, а не обязанностью подрядчика — это позволит не снижать темпы внедрения новых технологий, которые требуют постоянных корректировок нормативной базы. По мнению эксперта, участники рынка должны иметь возможность вносить изменения в проектную документацию при использовании современных подходов, чтобы не консервировать устаревшие решения ради соблюдения формальных требований.

Анна Королева