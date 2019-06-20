Верховный суд пересмотрел Генплан Мытищ

Верховный суд (ВС) России признал частично недействующими Генеральный план и Правила землепользования и застройки Мытищ из-за того, что в них не отражены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Это выяснилось в ходе судебного разбирательства по иску местной жительницы, которая выступила против застройки прибрежной зоны. Доводы региональных властей, что указанные данные относятся к секретным сведениям, судьи не приняли во внимание. Эксперты назвали решение прецедентным: во многих субъектах подобной информации также нет в градостроительных документах. После того как сведения о зонах санитарной охраны станут достоянием общественности, полагают юристы, жители смогут оспаривать в судах строительные планы властей.

Год назад жительница Мытищ Людмила Исаенко обратилась в Московский областной суд с просьбой признать недействующими Генплан городского округа и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), утвержденные в 2017 году. Госпожа Исаенко указывала, в частности, что документы разрешили застройку участков вдоль береговой линии канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища, которые жители ближайших поселков используют для отдыха. Ссылаясь на санитарное и градостроительное законодательство, истец утверждала, что строительство на этой территории запрещено, это нарушает ее права на благополучную среду, места отдыха, чистый воздух и воду. Представитель ФГБУ «Канал им. Москвы» поддержал иск, заявив, что участки расположены во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения и «ограничены в обороте». Мособлсуд встал на сторону истца. Генплан и ПЗЗ были признаны недействующими в той части, в которой они позволяют застройку на территории указанных участков.

Администрация Мытищ, совет депутатов городского округа, а также Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (на момент подачи апелляционной жалобы назывался Главным управлением архитектуры и градостроительства МО) обжаловали решение Мособлсуда в ВС РФ. В жалобе представители городской администрации указывали, в частности, что документы, допускающие строительство во втором поясе санохраны, не противоречат законодательству, потому что «участки могут использоваться с учетом ограничений».

Судебная коллегия ВС РФ решила изменить решение Мособлсуда, однако не в пользу региональных чиновников. Так, ВС РФ указал, что градостроительный кодекс обязывает прилагать к Генплану материалы по его обоснованию в виде карт, которые отображают зоны с особыми условиями территорий. К ним, в частности, и относятся зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Ровно так же Градостроительный кодекс обязывает отображать зоны с особыми условиями на картах ПЗЗ. В свою очередь, представители администрации Мытищ настаивали в апелляционной жалобе, что эти документы относятся к секретным сведениям, поэтому не могли быть включены в материалы. Судьи не приняли этот довод во внимание. Кроме того, суд обратил внимание, что градостроительный регламент (определяет правовой режим участка) не содержит информации о конкретных ограничениях по использованию земельных участков в зоне санохраны второго пояса Клязьминского водохранилища и канала им. Москвы.

ВС РФ пришел к выводу, что Генплан и ПЗЗ Мытищ не соответствуют нормам санитарного и градостроительного законодательства, а также не позволяют однозначно установить правовой режим земельных участков. Документы признаны недействующими в той мере, в которой материалы по обоснованию Генплана в виде карт не отображают зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Дмитрий Шевченко, партнер юридического бюро «Замоскворечье», указывает, что теперь администрации необходимо утвердить новый Генплан поселения. Судебное решение создает прецедент, который послужит основанием для внесения изменений в Генпланы и Правила землепользования и застройки и в других субъектах РФ, считает ведущий юрист компании Sameta Сергей Логинов. «Как показывает практика, эти документы как в Московской области, так и в других регионах не содержат подробного описания зон с особыми условиями использования территорий,— объясняет юрист.— Это часто приводит к неправильному установлению видов разрешенного использования земель, в итоге невозможно предметно определить, какие именно требования к ведению градостроительной деятельности действуют в той или иной территориальной зоне». Господин Логинов предполагает, что во время внесения изменений в ПЗЗ могут быть выявлены объекты, строительство которых станет невозможным: «Застройщиков обяжут остановить строительные работы с отзывом разрешения на строительство, но эти прецеденты, по нашему мнению, не будут носить массовый характер». Впрочем, Дмитрий Шевченко обращает внимание, что это не распространяется на случаи, когда строения возведены до принятия решения судебной коллегии, поскольку собственники могли не знать об ограничениях в отношении принадлежащего ему земельного участка.

Василий Малинин из компании «Рустам Курмаев и партнеры» обращает внимание, что решение ВС РФ не отменяет спорные документы в полном объеме, однако распространяется на всю территорию городского округа. Таким образом, говорит он, после обнародования информации о зонах санохраны жители смогут оспорить решения по застройке и других участков.

В пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области не ответили на запрос “Ъ” с просьбой прокомментировать ситуацию. “Ъ” попросил администрацию Мытищ ответить на вопрос об отношении к решению ВС РФ, а также о планах по внесению изменений в Генплан и ПЗЗ. Впрочем, в течение недели ответ не получен.

Анна Васильева