Кабмин одобрил применение армии для защиты арестованных за границей россиян

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минобороны о привлечении Вооруженных сил (ВС) России для защиты россиян, арестованных или подвергаемых уголовному преследованию по решению иностранных судов, действующих по поручению других государств, но без участия России.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил «Ъ»: «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН».

Законопроект (есть в распоряжении «Ъ») включает в себя поправки в федеральные законы (ФЗ) «Об обороне» и «О гражданстве Российской Федерации». В первом случае авторы инициативы предлагают расширить условия для «привлечения ВС РФ к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению» (п. 3 ст. 10 ФЗ «Об обороне»), дополнив их формулировкой о защите граждан, преследуемых иностранными судами.

На данный момент в ФЗ «Об обороне» не содержится никаких конкретных поводов для использования ВС РФ «не по предназначению», но указано, что эта мера применяется по решению президента России. Поправки эту норму сохраняют.

Сейчас в российском законодательстве сохраняется перечень задач, допустимых для применения войск за рубежом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права:

  • Отражение нападения на российские войска, дислоцированные за пределами России;
  • Отражение нападения на другое государство, обратившееся к России за помощью;
  • Защита российских граждан от вооруженного нападения;
  • Борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.

Помимо привлечения войск, законопроект закрепляет поправками в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» специальные обязанности за органами российской госвласти. Они будут должны в рамках своих полномочий защищать граждан России от преследования иностранными судебными инстанциями.

Согласно проекту правительственного распоряжения, представлять инициативу в Федеральном собрании будет статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Степан Мельчаков

