Кабмин одобрил применение армии для защиты арестованных за границей россиян

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минобороны о привлечении Вооруженных сил (ВС) России для защиты россиян, арестованных или подвергаемых уголовному преследованию по решению иностранных судов, действующих по поручению других государств, но без участия России.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил «Ъ»: «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН».

Законопроект (есть в распоряжении «Ъ») включает в себя поправки в федеральные законы (ФЗ) «Об обороне» и «О гражданстве Российской Федерации». В первом случае авторы инициативы предлагают расширить условия для «привлечения ВС РФ к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению» (п. 3 ст. 10 ФЗ «Об обороне»), дополнив их формулировкой о защите граждан, преследуемых иностранными судами.

На данный момент в ФЗ «Об обороне» не содержится никаких конкретных поводов для использования ВС РФ «не по предназначению», но указано, что эта мера применяется по решению президента России. Поправки эту норму сохраняют.

Сейчас в российском законодательстве сохраняется перечень задач, допустимых для применения войск за рубежом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права:

Отражение нападения на российские войска, дислоцированные за пределами России;

Отражение нападения на другое государство, обратившееся к России за помощью;

Защита российских граждан от вооруженного нападения;

Борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.

Помимо привлечения войск, законопроект закрепляет поправками в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» специальные обязанности за органами российской госвласти. Они будут должны в рамках своих полномочий защищать граждан России от преследования иностранными судебными инстанциями.

Согласно проекту правительственного распоряжения, представлять инициативу в Федеральном собрании будет статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Степан Мельчаков