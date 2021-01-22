Градостроительству обновили карты

Белый дом утвердил новую «дорожную карту» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере градостроительной деятельности. План рассчитан до середины следующего года — за это время планируется внедрить в отрасль цифровые паспорта объектов капитального строительства, ускорить вовлечение в оборот неиспользуемых земель, а также оценить целесообразность применения новых подходов к госзакупкам при строительстве уникальных объектов.

Правительство обновило планы по трансформации делового климата в сфере градостроительной деятельности — премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту», рассчитанную до июля 2022 года. До этого мероприятия по улучшению условий для бизнеса в этой сфере были включены в общий план ТДК, направленный на вхождение России в топ-20 рейтинга Doing Business. В марте 2020 года модель работы была изменена: было решено перейти к отдельным «дорожным картам», посвященным разным направлениям.

Контроль за исполнением отделившейся от общего плана по ТДК «дорожной карты» возложен на вице-премьера Марата Хуснуллина, координировать работу будет Минстрой. В ней содержатся только инициативы, которые должны завершиться принятием законов или актов на правительственном или ведомственном уровне, тогда как ранее в этой части ТДК работа зачастую ограничивалась направлением докладов в Белый дом.

План разделен на пять направлений:

градостроительная документация,

проектирование и экспертиза,

технологическое присоединение к сетям,

госзакупки,

жилищное строительство.

Наиболее инновационным можно назвать раздел, посвященный градостроительной документации. В нем акцент сделан на цифровую трансформацию отрасли. Среди мер — подготовка к декабрю 2021 года закона о введении цифровых паспортов объектов капстроительства. Речь идет об объединении в электронном виде всей информации об объекте, включая информационное моделирование. Эта мера должна обеспечить прослеживаемость стройки. Сейчас отсутствие этого приводит к тому, что непроизводительные затраты в отрасли достигают 12%.

Раздел о госзакупках практически полностью состоит из предложений отраслевого сообщества.

В него вошли планы по совершенствованию порядка предквалификационного отбора при проведении закупок (к ним должны допускаться только имеющие опыт строительства таких объектов — такой закон планируется принять в июле 2021 года), а также по усилению антидемпинговых мер при проведении закупок. Включена в «дорожную карту», хоть и под вопросом, инициатива, предполагающая применение нового метода госзакупок,— «открытая книга» (предполагает начало реализации проекта до окончательного определения объемов, сроков, видов работ и, соответственно, точной стоимости) для строительства уникальных объектов. Правовое регулирование будет разрабатываться только после принятия решения о целесообразности применения такого метода — определиться правительство должно до апреля.

Большой блок вопросов связан с расширением строительного потенциала — в частности, за счет вовлечения земель в оборот, чтобы обеспечить строительство 120 млн кв. м жилья. Напомним, ранее для этого перед ДОМ.РФ ставилась задача по передаче под застройку не менее 3,4 тыс. га неиспользуемых или неэффективно используемых земель в год. В частности, в «дорожной карте» предусмотрена разработка законов по ускорению предоставления для строительства участков, находящихся в госсобственности.

Евгения Крючкова