Из-под памятников выдергивают землю

Из законодательства об охране объектов культурного наследия (ОКН) следует убрать норму, запрещающую дробить земельные участки под ними. С такой инициативой в Госдуму обратился подмосковный парламент. По мнению авторов поправок, запрет мешает вводить охраняемые усадьбы в хозяйственный оборот, поскольку содержание их больших земельных наделов отпугивает инвесторов. В Нижегородском кремле и подмосковной усадьбе «Архангельское» разделение земель не повлияло на сохранность ОКН, подчеркивают в Мособлдуме. При этом остается неясным, кто при дроблении будет содержать участки, не заинтересовавшие инвесторов, рассуждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Проект поправок к ст. 48 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в нижнюю палату федерального парламента внесли Мособлдума и депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, Денис Майданов и Вячеслав Фомичев. В этой статье содержится запрет на раздел охраняемых памятников, «ансамблей, находящихся в общей собственности» и земельных участков под ними.

Авторы поправок предлагают убрать запрет на дробление земель, оставив в законе лишь норму о запрете раздела самих памятников.

В пояснительной записке напоминается, что участки под ОКН относятся к землям «историко-культурного назначения», в их состав могут входить леса и водные объекты. Менять целевое назначение подобных участков нельзя, как и вести там нецелевую деятельность. На практике размер участков в границах ОКН «в большинстве случаев значительно превышает» площадь, занимаемую охраняемым особняком или памятником, особенно если речь идет об усадебных комплексах, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Необходимость содержания больших земельных наделов отпугивает потенциальных инвесторов и мешает вовлечению ОКН в хозяйственный оборот, считают в Мособлдуме. Поэтому снятие запрета на раздел участков в пределах ОКН без их отчуждения, отмечают авторы документа, повысит привлекательность объектов.

В материалах к законопроекту есть примеры, когда такие разделы проводились до утверждения границ территорий ОКН — в Петропавловской крепости, Нижегородском кремле и подмосковной усадьбе «Архангельское». Судя по прилагаемым кадастровым номерам участков, в «Архангельском» в отдельные наделы были выделены Юсуповский парк и участок у Ильинского шоссе, где даже можно размещать автостоянку. Внутри Нижегородского кремля на своих землях, допускающих религиозное и административное использование, располагаются церковь Николая Чудотворца при Военном манеже и областное правительство. Там же в отдельные наделы выделены несколько участков под крепостными стенами. По данным кадастра, их разрешено благоустраивать. Разделение участков в указанных ОКН не влияет на обеспечение их сохранности, считают авторы поправок.

Всего в РФ сейчас насчитается около 160 тыс. ОКН, порядка 14 тыс. находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщали в правительстве РФ.

Около 1,4 тыс. объектов — аварийные, в Минкульте РФ оценивали стоимость их реставрации в 2 трлн руб. (подчеркивая, что средств на эту процедуру в бюджете нет). При этом у кабмина есть планы по восстановлению не менее 1 тыс. ОКН к 2030 году. Премьер Михаил Мишустин заявлял о планах вовлечения ОКН в хозяйственный оборот. В рамках этой политики выдвигаются идеи повышения привлекательности ОКН. Так, Госдума в марте 2026 года приняла в первом чтении правительственный законопроект о продаже требующих восстановления ОКН на комбинированных торгах вместе с более привлекательными для инвесторов лотами. Мособлдума ранее направила в федеральный парламент поправки, предлагающие продавать ОКН, восстановленные арендаторами, им же за символический 1 руб.

Руководитель платформы «Школа девелопера» Эвелина Ишметова ранее называла именно необходимость содержать всю территорию ОКН, включая парковый ландшафт или усадебный комплекс, препятствием для вложений инвесторов в интересные им исторические здания. Однако координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов напоминает, что запрет на раздел земель ОКН был вписан в закон, чтобы без восстановления не остались отдельные части усадебного ансамбля или охраняемого парка. «К тому же раздробление крупной усадьбы на доли между собственниками затруднит ее реставрацию, потому что у одного инвестора, скажем, есть деньги на это, а у другого — нет или он разорился. Будет потеряна возможность комплексного подхода к восстановлению ансамбля»,— рассуждает господин Михайлов. По его мнению, ситуацию мог бы разрешить «внятный механизм долевого участия» в реставрации ОКН, но его законодатели пока не разработали.

Александр Воронов