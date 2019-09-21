Среду для жизни украшают мечтами

Вчера на форуме «Среда для жизни: города», который проходит в Великом Новгороде, премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил федеральное финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда» на ближайшие три года — из бюджета на него будет потрачено 400 млрд руб. Также обсуждались планы по закреплению в Стратегии развития строительной отрасли стандартов комплексного развития территорий — пока, правда, властям не хватает инструментов для их реализации — и необходимость компенсации водоканалам недостаточных для их модернизации тарифов.

Вопросы улучшения городской среды вчера обсуждались в Великом Новгороде на форуме «Среда для жизни: города» — к дискуссии архитекторов и градоначальников присоединился и премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая на пленарном заседании, глава правительства подтвердил объем финансирования нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно одобренному в четверг на заседании правительства проекту бюджета на 2020–2022 годы, на него будет выделено около 400 млрд руб. Отметим, из этого объема именно на развитие городской среды в ближайшую трехлетку, как следует из паспорта нацпроекта, предполагается направить около 141,5 млрд руб.

Один из проектов по развитию городской среды вчера был представлен Дмитрию Медведеву — несколько томов стандарта комплексного развития территорий, который, как заявляют разработчики (ДОМ.РФ и КБ «Стрелка»), должен стать настольной книгой архитекторов и застройщиков. «Те, кто говорит, что стандарты — это сплошная бюрократия, не правы абсолютно. Выглядит это точно лучше, чем раньше»,— поддержал идею Дмитрий Медведев, пролистав один из томов. Впрочем, по мнению разработчиков стандарта, гарантии его применения стоит закрепить и в стратегических документах. Так, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов считает необходимым установить в нацпроекте целевые показатели по вводу жилья в соответствии со стандартом, а также прописать его применение в Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года (ее Минстрой планирует внести в Белый дом уже на следующей неделе). С последним предложением довольно сдержанно согласился глава Минстроя Владимир Якушев, который отметил, что стандарт комплексного развития территорий уже является частью работы, «поэтому ничего не вижу крамольного в том, чтобы предусмотреть его в одном из разделов нашей стратегии».

Наиболее болезненные моменты комплексного развития территорий, уже выходящие за рамками одних лишь стандартов, чиновники обошли стороной. Не поднимался, в частности, спорный вопрос о вовлечении в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок в муниципалитетах. Напомним, Минстрой ранее в рамках проекта изменений в Градостроительный кодекс предлагал изымать жилье и земельные участки для комплексного развития городских территорий (см. “Ъ” от 8 июля), что, с одной стороны, вызывало беспокойство рынка и граждан, а с другой — могло бы открыть возможности для модернизации гетто. Впрочем, ко второму чтению проекта эта норма исчезла, хотя о планах разработать отдельный законопроект заявили позже сенаторы (см. “Ъ” от 1 августа).

В отсутствие же инструментария для работы федеральные чиновники на этом форуме преимущественно теоретизировали. Так, глава Минэкономики Максим Орешкин говорил, что «каждый город должен получить идею, которой будет привлекать туда все новых людей». В свою очередь, Дмитрий Медведев призывал мэров и губернаторов принимать решения, ориентированные на будущее: «Надо мечтать, даже если решения эти воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра». Наиболее приземленным оказался Владимир Якушев — видимо, на правах ответственного за реализацию жилищного нацпроекта он напоминал собравшимся о проблемах. В частности, министр отметил, что модернизировать водоснабжение городов мешает ограничение роста тарифов (не более 4% в год). По словам министра, это лишает объекты инвестиционной привлекательности для концессионеров. Проблему тарифов министерство сейчас обсуждает с ФАС и Минэкономики, в частности, речь идет о возможности компенсации части тарифа концессионерам — предположительно, за госсчет.

Евгения Крючкова