После стройки хоть потоп

Документ носит временный и «узкий» характер, говорит первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Регистрация права собственности не осушает участок и не защищает фундамент от грунтовых вод»,— говорит депутат. В частности, по его словам, постановление позволяет оформить документы на частные дома, но не обязывает власти строить дамбы и дренаж, перекладывая эти затраты на собственников. Во-вторых, отсутствует четкая градация зон подтопления и затопления по степени опасности, что не позволяет дифференцировать запреты и меры поддержки, а механизм возмещения ущерба на таких территориях фактически не работает, так как страховщики не берут на себя подобные риски без госгарантий.