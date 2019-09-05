Мытищам снова спутали карты

Администрация Мытищ провела публичные слушания поправок в Генплан, однако карта с зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, несмотря на вынесенное ранее решение суда, так и не представлена общественности. Весной 2019 года Верховный суд России признал частично недействующими градостроительные документы городского округа как раз из-за того, что в них эти зоны отражены не были. Региональные власти настаивают, что картографический материал разработан, но является гостайной, поэтому не может выноситься на обозрение публики. Примечательно, что суд этот довод во внимание не принял. Опрошенные “Ъ” юристы указывают, что за неисполнение судебного решения может последовать уголовная ответственность. Кроме того, по их мнению, за этим могут скрываться коррупциогенные факторы, связанные с незаконной застройкой охранной зоны источников питьевого водоснабжения Москвы.

О том, что на публичные слушания по проекту внесения изменений в Генплан Мытищ были внесены документы без указания зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, “Ъ” сообщили несколько местных жителей. Также карты с этими зонами нет на официальном сайте администрации городского округа, где размещены все материалы для публичных слушаний по градостроительным решениям. Как ранее сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 20 июня), Верховный суд (ВС) России признал частично недействующими Генплан и Правила землепользования и застройки Мытищ из-за того, что в них не отражены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. С иском обратилась жительница Мытищ, которая выступила против застройки прибрежной зоны. Тогда юристы указывали “Ъ”, что региональные чиновники, согласно решению суда, должны подготовить новый документ с этими зонами, а также называли решение прецедентным: во многих субъектах подобной информации также нет в градостроительных документах.

“Ъ” поинтересовался у администрации Мытищ, почему в проекте нового Генплана поселения не представлены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. “Ъ” ответили, что подготовкой градостроительных документов занимается комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. «В составе действующей редакции Генплана городского округа Мытищи, равно как и в составе проекта внесения изменений в Генплан, разработана карта зон с особыми условиями использования, на которой отражены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,— заявила “Ъ” заместитель главы администрации Мытищ Татьяна Кольцова.— Однако указанный картографический материал с отображением зон относится к информации ограниченного доступа в соответствии с законом "О государственной тайне"». В связи с этим, добавили в администрации, информация «не может быть вынесена на публичное обозрение».

В подмосковном комитете по архитектуре и градостроительству две недели назад на просьбу “Ъ” ответить на запрос попросили «пока что подождать и об этом не писать», а накануне лишь сказали, что «действуют в рамках законодательства по этим вопросам».

Примечательно, что в 2016 году был подготовлен проект Генплана, на котором были нанесены и границы трех поясов санитарной охраны подземных источников водоснабжения, и пояса санитарной охраны водозаборов поверхностных вод. Впрочем, в 2017 году градостроительные документы утвердили без них. В ходе судебного разбирательства судьи ВС не приняли во внимание доводы региональных властей, что указанные данные относятся к секретным сведениям.

Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов объясняет, что для должностных лиц неисполнение законного решения суда чревато привлечением как к административной, так и к уголовной ответственности. Так, им может грозить штраф до 20 тыс. руб. (ст. 17.15 КоАП за неисполнение требований неимущественного характера), а если решение суда не будет исполняться и дальше, то возникают основания для привлечения по статье 315 УК (злостное неисполнение решения суда или иного судебного акта государственным или муниципальным служащим). По этой статье грозит штраф до 200 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до пяти лет, а также арест на срок до шести месяцев и даже лишение свободы — до двух лет. «При наличии вступившего в законную силу решения суда позиция администрации о том, что данные относятся к категории информации ограниченного доступа, по большому счету никоим образом не освобождает ни от его исполнения, ни от ответственности за отказ исполнять»,— говорит Дмитрий Горбунов.

Адвокат юридической фирмы «Амулекс» Дмитрий Томко отмечает, что ссылки на «якобы имеющуюся гостайну» здесь не помогут, поскольку судом уже дана оценка всем доводам сторон и доказательствам, судебное решение вступило в законную силу.

«Фактически во всей сложившейся ситуации вполне могут присутствовать коррупциогенные факторы, к примеру, связанные с тем, что в случае исполнения решения суда наглядно вскроются факты незаконного строительства в охранной зоне источников питьевого водоснабжения Москвы первой категории»,— говорит господин Томко.

По его мнению, «надлежащее исполнение судебного решения» может создать прецедент для муниципальных властей, «которые в свое время навыделяли земельных участков без учета требований водоохранного законодательства, что в итоге привело к хаотичной застройке и негативному воздействию на московский водозаборный узел и тем самым ухудшило здоровье граждан».

Подмосковный эколог Марина Боровских рассказала “Ъ”, что местные жители готовят массовые жалобы в Генпрокуратуру.

Анна Васильева