Дольщиков оставят с актом

Казалось бы, вот у нас есть закон, и вроде бы мы его должны соблюдать, да? С другой стороны, у нас есть некий общий интерес государства, тех же застройщиков, в том, чтобы эта отрасль не рухнула. Удовлетворив требования участников долевого строительства, мы создаем проблемы застройщику, но не удовлетворить их требования — грубое нарушение законодательства. Вот и получается дилемма.