Дольщиков оставят с актом
Смогут ли застройщики отказывать в компенсации за недочеты
Центробанк и правительство встали на сторону дольщиков. Ранее подмосковные власти предложили разрешить застройщикам не платить неустойку за некачественно выполненную работу, пока не подписан акт приема-передачи квартиры. Однако в кабмине отметили, что эта инициатива противоречит Гражданскому кодексу и нарушает права потребителей.
В ЦБ признали, что если нововведение примут, граждане окажутся в проигрышном положении. По сути, они не смогут ничего требовать от застройщика, говорит директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе:
«Наверное, это продолжение ранее поднятого диалога о потребительском терроризме. Позиция застройщика состоит в том, что к нему предъявляют чрезмерные требования, а позиция Минстроя — реализовать все свои обещания. Насколько я понимаю, позиция надзорного ведомства непоколебима: все обязательства, взятые на себя на этапе продажи, необходимо реализовать в построенном уже проекте, и недоделки неприемлемы.
Вообще, технически застройщик должен исправить все выявленные недочеты, а после этого уже подписывается акт приемки. После подписания документа никакие неустойки вы уже не получите, а недоделки будете исправлять самостоятельно из собственного кармана. Поэтому и активно развивается индустрия приемки квартир, во время которой все недоделки выявляются с помощью специальных средств и специально обученных специалистов».
Как отмечают собеседники “Ъ FM”, девелоперы считают, что потребители часто злоупотребляют своими правами. Они месяцами отказываются принимать работу даже из-за малейших нарушений и готовы пойти в суд. А застройщики тем временем сталкиваются с убытками, отмечает партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торяников:
«Согласно законам “О защите прав потребителей” и “О долевом строительстве”, физическое лицо в любом случае получает значительное возмещение. Представьте: у застройщика объект не сдан — у него возникают значительные риски и необходимость уплаты тех или иных сумм участникам долевого строительства. Получается, он рискует невыполнением дальнейших обязательств. То есть стоит повалиться одному проекту, как у него каскадом валятся все другие.
Казалось бы, вот у нас есть закон, и вроде бы мы его должны соблюдать, да? С другой стороны, у нас есть некий общий интерес государства, тех же застройщиков, в том, чтобы эта отрасль не рухнула. Удовлетворив требования участников долевого строительства, мы создаем проблемы застройщику, но не удовлетворить их требования — грубое нарушение законодательства. Вот и получается дилемма.
Когда-то мы судились за двойную неустойку, а потом по статье 333 Гражданского кодекса РФ нам стали ее снижать вплоть до ставки рефинансирования. А к чему это приводило? К тому, что застройщик просто падал в яму. Какой-то баланс нужно найти. Может быть, посчитали, что вот такая пропорция хорошо соблюдает интересы и тех, и других».
По словам юристов, позиция застройщиков в спорах о неустойках в последние годы действительно стала гораздо более сильной. Судебные штрафы для них снизили в десятки раз, а сумму компенсаций ограничили тремя процентами от цены договора.