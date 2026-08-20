С чувством культурного наследия

Архитекторы и реставраторы настаивают на негативных последствиях послаблений в сфере обслуживания и реставрации объектов культурного наследия. Это, по их мнению, может привести к безвозвратной утере памятников архитектуры. Профессиональное сообщество просит вернуть старый порядок, который обеспечивал сохранение таких зданий и сооружений. В Минкульте говорят, что нововведения направлены на устранение избыточных административных барьеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с открытым письмом более 150 специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (ОКН), направленным в администрацию президента РФ, Федеральное собрание, а также Министерство культуры. Среди подписавшихся — представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Академии архитектурного наследия, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Авторы обращения сообщают, что зафиксировали негативные последствия вступления в силу поправок к закону «Об ОКН», и просят оставить ранее существовавший порядок работ по сохранению объектов культурного наследия, «проверенный годами».

Поправки в закон «Об ОКН» внесены, в частности, законом №142-ФЗ, а также поправками к Земельному кодексу через №295-ФЗ, которые вступили в силу в 2025 году. При принятии этих актов у законодателей были свои аргументы: целью поправок называли устранение избыточных требований к проведению работ по сохранности ОКН. Как указано в пояснительной записке к закону №142-ФЗ, в предыдущей версии содержались противоречивые требования, из-за которых «порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно». В свою очередь, глава Минкульта Ольга Любимова в июне 2026 года заявляла, что в неудовлетворительном состоянии находятся 14 тыс. объектов культурного наследия (всего в реестре министерства находятся 162 тыс. ОКН).

В пресс-службе Минкульта “Ъ” сообщили, что в 2024 году президентом страны была поставлена задача проанализировать законодательство в сфере сохранения объектов культурного наследия для его дальнейшей оптимизации — в частности, для устранения избыточных административных барьеров, а также отмены двойного регулирования. Ключевая задача этого процесса — упростить часть мероприятий по сохранению ОКН, но не в ущерб самим объектам, добавили в министерстве.

Поправками предусмотрено распространение действия общего градостроительного регламента для объектов культурного наследия, но это представляет угрозу для сохранения памятников, считают авторы письма органам власти. Также выявлен рост рисков для сохранности ОКН при содержании и капремонте такого имущества из-за того, что эти работы выполняются по общим правилам. Кроме того, расширен спектр работ, проводимых в упрощенном порядке (по уведомлению, без проектной документации), что негативно сказывается на безопасности граждан и влияет на сохранность памятников архитектуры.

Вице-президент Союза инженеров-сметчиков по региональному развитию Максим Горинский говорит, что обращение касается не одного закона, а всей цепочки за последние три года. «Логика простая,— продолжает он,— каждый следующий акт называется "упрощением", а на выходе получается больше рисков и больше неопределенности».

Сама по себе идея унификации правил застройки понятна, однако для ОКН она может обернуться прямым противоречием: памятник сложно, а подчас и невозможно подогнать под единые параметры, отмечает первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев. В результате уникальный объект рискует либо оказаться в правовом тупике, либо потребовать изменений, которые несовместимы с его сохранностью, предупреждает он. После принятия этого закона были случаи, когда из-за возникшей неопределенности и роста рисков инвесторы отказывались от участия в ряде проектов, связанных с проблемными объектами Санкт-Петербурга, поделился практикой юрист консалтинговой группы Versus Александр Дятко.

Прежний порядок был строже и считался более благоприятным для сохранения объектов культурного наследия, отмечает юрист Land Law Firm Дарья Плотникова. Учитывая тенденцию по созданию условий для интеграции ОКН в городскую среду и стремление к их современному использованию, в том числе в коммерческих целях, законодатель, скорее всего, не изменит своего подхода по ослаблению охранных требований, прогнозирует она. Александр Дятко, напротив, считает, что органы власти прислушаются к аргументам профессионального сообщества. Он полагает, что речь будет идти не о полном возврате к прежнему порядку, а о последовательной корректировке законодательства и практики его применения.

Дарья Андрианова, Мария Барановская