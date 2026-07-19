Здоровье пересчитали в километры

В новой версии градостроительных норм Минстрой смягчил требования к расположению и транспортной доступности станций скорой медицинской помощи для пациентов. В частности, предложено ориентироваться не на предельное время прибытия бригады по вызову, а на максимальный километраж пути, который ей придется проделать. По мнению экспертов, измерение доступности скорой в километрах, а не в минутах является более четким и позволяющим избежать фальсификаций при выполнении нормативов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В России изменятся нормативы транспортной доступности размещения станций скорой медпомощи. Это следует из новой редакции градостроительных норм СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий», которую утвердил Минстрой. Этот документ используется при планировании городской и сельской инфраструктуры властями различных уровней. Предыдущую редакцию норм Минстрой издал в 2016 году.

В новой версии для регионов с высокой плотностью населения прежняя формулировка о транспортной доступности станций скорой помощи для пациентов («в пределах 15-минутной доступности на специальном автомобиле») заменена требованием к километражу — не далее 20 км.

Для территорий с низкой плотностью населения предельное время прибытия спецтранспорта (не более 30 минут) также заменено максимальным расстоянием от станции — не далее 50 км.

Общий норматив обеспечения населения скорой медицинской помощью в нормах остался прежним: один спецавтомобиль на 10 тыс. человек.

Но для малонаселенных территорий он может быть ниже: допускается наличие одной скорой на 6 тыс. или 9 тыс. жителей вместо прежних 5 тыс.

Заместитель директора ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов отмечает, что для экстренной помощи существуют четкие нормативы: бригада скорой медицинской помощи должна прибыть в течение 15 минут после вызова, а неотложной помощи — в течение двух часов. Эти требования остаются неизменными, и вся система должна быть организована таким образом, чтобы их можно было выполнять. «Однако предлагаемые изменения делают подход к размещению объектов здравоохранения более гибким и учитывающим реальные особенности территорий,— говорит эксперт.— Населенные пункты отличаются по плотности населения, транспортной доступности и другим факторам, поэтому единые универсальные критерии далеко не всегда оказываются эффективными».

Новый подход позволит точнее рассчитывать необходимое число станций скорой помощи с учетом особенностей территории их расположения, соглашается глава Центра экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

«Что касается корректировки требования о времени доезда бригады до пациента, то в каком-то смысле это более честная позиция. С учетом географического разнообразия регионов России зачастую добиться исполнения единой, даже если и признанной необходимой нормы бывает невозможно»,— отмечает она.

Впрочем, как напоминает глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал, нормы расположения медицинских учреждений в первую очередь устанавливаются приказами Минздрава, а градостроительные нормы носят скорее рекомендательный характер. «Но в любом случае ориентация на километраж, а не на время доезда более четкая, и ее сложнее впоследствии фальсифицировать»,— говорит Андрей Коновал. Кроме того, по его словам, основные проблемы в организации скорой помощи в РФ связаны не столько с инфраструктурой, сколько с кадрами — многие бригады из-за нехватки финансирования недоукомплектованы.

Анастасия Мануйлова