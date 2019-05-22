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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Па факту отравления гостей на свадьбе завели уловное дело Следователи изъяли из пищеблока загородного клуба «Ранчо 636» образцы воды и продуктов, которые были использованы для приготовления блюд.
Правительство области готовит "большие корзины" Сбор плодов и ягод планируют увеличить в Нижегородской области.
Соглашения о сотрудничестве Глава региона Глеб Никитин в рамках Петербургского экономического форума подписал множество соглашений о сотрудничестве с крупнейшими частными компаниями и субъектами России.
Интерес у нижегородцев был большой Мин.фин снова рассказал об исполнении регионального бюджета
Стандарты качества Нижегородские дороги будут служить в два раза дольше.
Культурный обмен Нижегородцам предлагают сдать вторсырьё в обмен на книги.