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11 июня, вторник
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Нижний Новгород FM. Приволжье
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Темы дня
Прекратить за неимением ответчика
Уголовное дело Александра Бочкарева могут закрыть.
Хохлома попадёт в книгу
В Семенове создадут гигантскую золотую книгу мастерства.
Водителей попросили приглядеться к переезду
Сейчас о том, что автомобилистов призвали остановиться до переезда.
Кинематографисты прописались в Нижнем
Более 30 площадок будут задействованы во время фестиваля «Горький fest» в этом году.
Набережной прописали дефицит инфраструктуры
Чего не хватает на Нижневолжской набережной жителям и бизнесменам.
Пригородный транспорт выведут отдельно
Заторы на территории автостанции Щербинки должны исчезнуть.
Комфортная среда дотянулась до Сормова
Более 52 миллионов выделят на благоустройство парка «Светлоярский»
Арт-место пусто не бывает
6 новых арт-объектов появится в Нижнем во время фестиваля «Место»
Школы накрыла волна ЕГЭ
Нижегородские школьники начали сдавать первые экзамены
Мусорный узел
Сотрудники «Нижегородского водоканала» за три дня вывезли около 30 кубометров мусора из коллектора на улице Ковалихинской
Школьники попрощаются с учебой
Последние звонки прошли в школах Нижнего Новгорода
Долгострой под музыку
Обманутые дольщики «Новинки Smart city» записали видеоклип
Область уходит в профицит
Доходы и расходы региона увеличились с начала этого года
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Программы
Па факту отравления гостей на свадьбе завели уловное дело
Следователи изъяли из пищеблока загородного клуба «Ранчо 636» образцы воды и продуктов, которые были использованы для приготовления блюд.
Правительство области готовит "большие корзины"
Сбор плодов и ягод планируют увеличить в Нижегородской области.
Соглашения о сотрудничестве
Глава региона Глеб Никитин в рамках Петербургского экономического форума подписал множество соглашений о сотрудничестве с крупнейшими частными компаниями и субъектами России.
Интерес у нижегородцев был большой
Мин.фин снова рассказал об исполнении регионального бюджета
Стандарты качества
Нижегородские дороги будут служить в два раза дольше.
Культурный обмен
Нижегородцам предлагают сдать вторсырьё в обмен на книги.
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия