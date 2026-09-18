Франшизы сбавляют оборот

Спрос на франшизы в России продолжает снижаться. За восемь месяцев число запросов на открытие такого бизнеса оказалось на 24% ниже, чем в 2025 году. Среди крупных категорий сильнее всего просел общепит, почти на треть. Торговля и сфера услуг потеряли по 27%. При этом сам рынок продолжает предлагать тысячи готовых бизнес-моделей. Почему предприниматели разлюбили франшизы и какой бизнес они готовы покупать?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кофейне нужен бариста, детскому саду — воспитатели, а пиццемату — только розетка. На падающем рынке франшиз это стало конкурентным преимуществом. Вендинг — один из немногих сегментов, где интерес инвесторов по-прежнему растет. Причем автоматами с кофе выбор давно не ограничивается. По франшизе теперь предлагают продавать пиццу, игрушки, украшения и даже товары для автомобилистов. Спрос на такие проекты прибавил почти 18%.

Растут и относительно недорогие проекты в производстве, строительстве и услугах для бизнеса, рассказал главный редактор Businessmens.ru Евгений Звягин:

«Рынок франшиз всегда отличался тем, что очень быстро реагировал на изменения и восстанавливался при любом кризисе. Да, сейчас он более затяжной для любого бизнеса, тем не менее мы видим, как фирмы начинают менять структуру, подстраиваясь под новую реальность.

Положительную динамику можно заметить в некоторых узких направлениях, например, вендинговые аппараты, которые всегда отличались от остальных франшиз невысоким порогом входа. Они не требовали от начинающих предпринимателей ни опыта, ни знаний, ни больших вложений, а также позволяли не увольняться с основной работы ради старта бизнеса и получать пассивный доход».

Неплохо себя чувствуют и автосервисы. Среднему российскому автомобилю сейчас 15,5 лет. Почти 70% машин старше десяти лет. Последние новости о проблемах с топливом только добавляют станциям ТО работы.

В сентябре водители в нескольких регионах жаловались на работу двигателей после заправки, а спрос на диагностику мотора и топливной системы вырос в разы. Так что на падающем рынке франшиз у автосервиса есть преимущество, которого нет даже у самого известного бренда, отмечает директор по франчайзингу Fit Service Александр Яско:

«Автосервис как был, так и остается стабильной нишей.

Автомобили стареют, ремонт усложняется, но люди не отказываются от личного транспорта. Машину нужно обслуживать, чтобы она была безопасной и работала. Поэтому мы уверенно смотрим на перспективы отрасли и строим стратегию развития минимум на три года вперед.

Конечно, 2026 год выдался непростым: дорожают запчасти, логистика, аренда, работа квалифицированных специалистов, а также растет налоговая нагрузка. Средний чек Fit Service за последние восемь месяцев вырос на 14% и достиг 13 тыс. руб.».

А вот в сегменте детского образования, наоборот, наблюдается заметный спад. Еще в 2024 году интерес к таким франшизам рос почти вдвое. Теперь число заявок за первый квартал рухнуло на 55% и все из-за возросших расходов. Открытие частного детского сада по франшизе начинается примерно от 1,5 млн руб., а крупные форматы требуют до 14 млн.

Экономить одновременно начали как потенциальные партнеры, так и сами родители, рассказал основатель сети Binny Native Place и детских центров «Слон и птичка» Иван Мальцев:

«Прошлый год такой же плохой, как и 2026-й. В 2025 году у нас продажи упали в три раза по сравнению с 2024-м. Мы параллельно повышаем стоимость абонемента. Тенденция такая, что родители больше экономят и даже часто выбирают госсадики. Баланс создает, наверное, то, что с рынка ушли некоторые игроки. У нас в этом году тоже закрылось пять точек сети. Тем, кому и раньше было тяжело, сейчас стало неинтересно, и они либо продали, либо закрыли бизнес. Это тоже связано с общей депрессией на рынке».

Впрочем, если покупателей франшизы становится меньше дома, их можно поискать за границей. По данным Franshiza.ru, зарубежные точки сейчас есть почти у каждого второго российского франчайзера.

Андрей Дубков, Владислав Викторов