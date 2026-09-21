Проблема с государственными облигациями сформировалась в последние месяцы, даже в последние годы. Это связано и с гигантскими дефицитами бюджета, прежде всего в западных странах, и с тем, что геополитическая обстановка и системные риски растут, что вызывает выход зарубежных инвесторов из государственных долгов развитых стран, прежде всего американских казначейских облигаций и европейского госдолга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Олег Богданов:

На неделе с 14 сентября ситуация была достаточно сложной, напряженной. Инвесторы активно сбрасывали государственные облигации, доходности по европейским бумагам росли до максимальных уровней за 18-20 лет. 16 сентября заседал Банк Англии. Ставку они не поменяли, но это, собственно, было ожидаемым событием. Но главное решение, которое принял Банк Англии, — отказался от программы количественного ужесточения. То есть в планах было сбросить свой баланс государственных облигаций. Это знаковое событие — первый шаг для того, чтобы стабилизировать ситуацию, и первый шаг в сторону смягчения монетарной политики. Если ситуация не стабилизируется (а по таким тенденциям, и инфляционным, и геополитическим, она вряд ли стабилизируется, тем более экономика растет слабо, а долг растет очень быстро), центральным банкам придется на себя брать весь этот госдолг, каким-то образом его купировать. Вывод: реальные активы будут иметь реальную стоимость — это золото, какие-то акции, которые ориентированы на новые технологии, на искусственный интеллект, драгоценные металлы и, наверное, какого-то вида сырье. Вот это качественные активы, которые будут представлять для инвесторов особый интерес.

Полная версия программы: