Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала "Огонек" Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала "Огонек"

Советский штангист Василий Алексеев в 1970-е годы считался самым сильным человеком планеты. Он побил 80 мировых рекордов и превратил состязания тяжелоатлетов в невероятное шоу, где главным героем стал сам. Такого сумасшедшего прогресса мир тяжелой атлетики больше не видел.

Вы только представьте: когда в январе 1970 года Алексеев подходил к штанге весом 220 кг, считалось, что ни один человек в мире этот вес взять не способен. Предыдущее достижение Юрия Власова (217,5 кг) называли пределом человеческих возможностей. Но Алексеев поднял штангу над головой и затем весь год увеличивал рекордный вес.

Уже в декабре того же 1970-го ему покорилась штанга весом 229,5 кг. Это шоу нескончаемых рекордов СССР и мира продолжалось вплоть до 1977-го, когда Василий Алексеев поднял над головой запредельные 256 кг. То есть за семь лет он увеличил вес штанги почти на 30 кг. Для сравнения — после Алексеева почти за 50 лет рекорд в толчке увеличился на 11 кг.

Правда, злые языки говорят, что атлет специально ставил рекорд за рекордом, потому что в СССР за каждое мировое достижение платили серьезные деньги — 1,5 тыс. руб. Но то, что сделал «Русский медведь», как любила называть Алексеева западная пресса, для всего нашего спорта точно никакими деньгами не измерить.

Владимир Осипов