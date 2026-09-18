Анонс концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступлений рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательной отмене шоу пока не принято и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать это на 100%, наверное, все-таки преждевременно, до октября еще есть время. Так что надежда еще остается, особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть потраченные на них немалые деньги. Здесь применима фраза из советских времен: «Решение зависло где-то в верхах».

Есть неофициальная версия: мнения тех, кто принимает решения, разделились. Одни за, другие против выступления. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и владельцы площадки в Северной столице, на которой должен был состояться концерт, «Газпром Арены».

Понятно, что известный рэпер — человек неординарный и противоречивый. Он не раз допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как о них сожалел. При этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине его скандальных заявлений и поступков. Государства эти, конечно, России не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в ее адрес. Все это ни к чему.

Канье и с Дональдом Трампом не в очень хороших отношениях. 47-й президент США — человек эмоциональный и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести: Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но, с другой стороны, народу российскому не помешает подарок сделать, ведь непросто гражданам сейчас приходится. Но и тут противоречие: рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры...

Следующий вопрос: возможно ли найти консенсус, и дать американцу все-таки выступить? Скажем, провести концерт не в Санкт-Петербурге или Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание: ну выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли на это пойти сам Канье? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем дело кончится.

При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий на Украине и ситуации в мире в целом большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией в данный момент выглядит как-то не очень.

Вот если бы удалось оперативно найти мирное решение украинского конфликта, это многое бы поменяло. Можно тогда и возрадоваться, и концерты проводить. В общем и целом, всё в очередной раз сводится к большой политике, а гражданам, что билеты купили, остается только ждать и надеяться.

Дмитрий Дризе