«Драже были идеальным сладким рационом для солдат»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlie Riedel / AP Фото: Charlie Riedel / AP

Форрест Марс из Миннесоты много лет ссорился с отцом. Хозяин маленькой семейной кондитерской хотел спокойно продавать домашние конфеты соседям, а его сын грезил всемирной монополией. Устав от ссор, в 1932-м Форрест сбежал в Лондон, где на небольшой фабрике начал выпускать батончики своего имени, и через несколько лет стал богатейшим в Британии кондитером.

В 1940-м он вернулся домой с победой и новой идеей. Вместе с партнером Уильямом Мюрри он выпустил шоколадные драже в оболочке из сахарной глазури. Марс придумал рецепт, а Мюрри привел покупателя — интендантскую службу армии США. Драже, названные по первым буквам фамилий компаньонов, были идеальным сладким рационом для солдат: они не таяли на жаре, не пачкали руки и легко делились на порции.

Позже M&Ms вошли в рацион астронавтов США и в число официальных подарков американского президента гостям, в упаковке в цветах национального флага. Америка умеет мыслить глобально. Но Форрест Марс умел лучше.

Павел Шинский