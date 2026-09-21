Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Чат-боты пока не обрели финансовую грамотность. В среднем в 57% случаев ИИ-советчик в ответ на финансовые вопросы выдает ошибку. Если вопрос сложный и требует нескольких расчетов сразу, доля ошибок подскакивает до 88%, а у некоторых моделей доходит до 99%. Технологическая компания Saturn изучила сервисы ChatGPT, Claude, Copilot, Grok и Gemini. Участвовали и платные, и бесплатные версии 18 разных моделей, суммарно им задали более 10 000 вопросов, многие формулировки повторяли несколько раз, рассказала FT.

ИИ неправильно считал, игнорировал уже известные обновления налогового законодательства, некоторые правила вообще выдумывал сам. Самый тревожный пример — ошибка бесплатной модели Claude Haiku 4.5 в вопросе о пенсионных налоговых правилах: если бы вкладчик последовал совету, то получил бы штраф от налоговой службы в 17, 5 тыс. фунтов (в рублях это почти 2 млн). В другом случае чат-бот «изобрел» несуществующее правило — что выпускник вуза якобы может прекратить платежи по студенческому кредиту при переезде за границу.

Платные модели ошибались реже бесплатных, а более новые версии — реже старых. Лучший результат показала Claude Opus 5 в режиме рассуждений — но и она ошиблась в 39% ответов. Тем временем миллионы людей уже доверяют ИИ денежные вопросы. По данным британского финансового регулятора FCA, каждый пятый взрослый в стране готов доверить нейростям принятие решений — особенно в сложных темах вроде долгов, пенсий и инвестиций, а молодые инвесторы доверяют искусственному интеллекту больше, чем финансовым блогерам.

И вот еще одна деталь: ежегодный индекс финансовой грамотности P-Fin Index в США показал снижение уровня до минимума за 10 лет. Американцы правильно ответили меньше чем на половину вопросов из 28. Доля людей с очень низким уровнем финграмотности выросла за десятилетие с 20% до 25%. Хуже всего дела у зумеров — они верно ответили лишь на треть вопросов. Интересно, повлиял ли на это доступ к стороннему искусственному интеллекту.

Яна Лубнина