Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

Срочно покупаем билеты в Японию. Там 5-го октября пройдет немного абсурдное для этой страны соревнование. Его участники будут спать целых полтора часа прямо посреди города! Победителем окажется тот, кто лучше выспится — качество отдыха определят с помощью специальных приборов, которые учитывают время, глубину и стабильность сна.

За читерами будут внимательно следить. То есть нельзя ради победы не спать двое суток. А призовые — немаленькие. Более 2 млн йен, что в пересчете на рубли — больше 1 млн. Предусмотрены награды за лучшую позу и даже акробатику во сне.

Конечно, это всего лишь маркетинговая история от производителя матрасов, но в мире похожие чемпионаты проводят регулярно. Самый известный турнир по лени — в Черногории, впервые он прошел там в 2011-м и стал буквально визитной карточкой страны. Поначалу это был ироничный ответ на стереотип о ленивых черногорцах, но после все стало слишком серьезно.

Его суть прекрасна — надо лежать и ничего не делать. В 2025 году победительнице удалось провести в постели 50 часов. А три года назад — она же выиграла чемпионат по итогам невероятно ленивых 50 дней. Организаторы говорят, что такие чемпионаты — это реакция на невыносимую усталость общества. Кстати, многие слишком быстро покидают состязания. Лениться ведь — это тоже искусство.

Анна Кулецкая