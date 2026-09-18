Зарубежные СМИ: Как в Европе реагируют на планы Пентагона?

Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь о 25 тыс. солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. По их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что ЕС должен взять на себя основную ответственность за оборону континента. По данным зарубежных СМИ, европейские союзники по НАТО на этом фоне все меньше доверяют США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

Вывод 25 тыс. американских солдат из Европы NBC News подтвердили семь чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тыс. военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября. После бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC.

НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Reuters из альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки. А источники агентства в Восточном полушарии и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США.

На этом фоне ЕС получает нового союзника за Атлантикой. 17 сентября перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Оттава могла бы не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. США остаются для Канады крупнейшим экономическим партнером, однако новые пошлины Белого дома фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал.

Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хили предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока «Сделано в Европе» и включить в него королевство.

Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты Politico. Возникает все больше сомнений и по поводу «золотого века Америки», о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. «Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед»,— подытоживают собеседники издания.