Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie’s Фото: Christie’s

До 23 сентября Christie’s проводит онлайн-торги Bill Blass: American Elegance, больше 100 вещей из архива Билла Бласса, плюс эскизы и письма. А к аукциону на сайте аукционного дома вышла отличная статья с очень точной формулировкой Тома Форда: Бласс сделал для американской моды примерно то же, что Ив Сен-Лоран для французской, «дал американской женщине ее униформу», то есть придумал гардероб современной американки. Той, которая во второй половине XX века стремительно меняла свою жизнь: выходила на работу, оказывалась в кабинете руководителя, но вечером шла на ужин, благотворительный бал или коктейль.

Формула Бласса была довольно революционной для своего времени: комфорт без отказа от роскоши. Мужские ткани, кашемировые кардиганы, брюки, простые платья, но с идеальным кроем, дорогими материалами, вышивкой и бисером уровня кутюр. Кардиган он мог завязать на талии поверх юбки в пайетках, а мужской халат превратить в вечерний комплект из золотистого бархата. То есть американский sportswear у него становился высокой модой, но все равно оставался одеждой, в которой женщина могла нормально жить. Недаром сам Бласс говорил, что хорошо одетой невозможно быть, если тебе неудобно.

Сам Бласс страстно коллекционировал искусство, от Пикассо до Хелен Франкенталер, и переносил эту любовь в свое творчество. В 1988 году после выставки Матисса он превратил его интерьеры и натюрморты в сложнейшие вышивки бисером и пайетками, а в 1995-м посвятил коллекцию Климту. Такие вещи он сам называл инвестиционными, почти как картины. Несколько этих платьев и жакетов тоже сейчас выставлены на Christie’s.

Анна Минакова