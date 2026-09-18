Уоррен Баффетт остался в почетной роли

Уоррен Баффетт сложил полномочия главы совета директоров Berkshire Hathaway. В инвестфонде сообщили, что возглавлять компанию теперь будет его сын Говард, которому 71 год. Баффетт-старший — один из самых известных и влиятельных инвесторов в мире. В 1965-м он купил убыточную текстильную компанию и превратил ее в один из крупнейших на планете инвестфондов. Чем запомнилась его эпоха? И что думают о его стратегиях в инвестициях американские бизнесмены?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Morgan / Reuters Фото: Scott Morgan / Reuters

Фонд Berkshire Hathaway покупал бумаги, кажется, всех глобальных корпораций мира: Apple, Coca-Cola, American Express, IBM и других. Сделки проходили еще на заре существования этих компаний. Средняя годовая доходность инвестиций Уоррена Баффетта за время существования фонда — примерно 20%, что почти в два раза больше среднего роста S&P 500 в тот же период.

В прошлом году основатель покинул пост гендиректора Berkshire Hathaway, эту должность занял Грег Абель. Но прежних успехов компания уже не показывает, отметил член Ассоциации финансовых консультантов США, исследователь стратегии Уоррена Баффетта Исаак Беккер:

«Если называть вещи своими именами, результаты плачевные. Если раньше компания гордилась тем, что они опережают индекс S$P 500, то сейчас этого нет и в помине. Вина ли это Баффета? Не думаю. Кто в 95 лет может с полной силой управлять таким гигантом, как Berkshire Hathaway? Никто».

Уход Баффетта знаменует конец эпохи консервативных инвестиций, считает управляющий директор саудовского инвестбанка Rusd Максим Шашенков:

«В чем-то это похоже на смену короля в средневековой Европе. Порой после этого курс в политике мало менялся, покуда кардиналы и им же подобные оставались у власти. Последствия этого будут видны лишь со временем.

Судить нужно по тому, что происходит в верхушке управления всем фондом. Речь прежде всего о главных управляющих директорах, отвечающих за наиболее крупные подразделения».

Говард Баффетт входит в совет директоров Berkshire Hathaway уже 33 года. Однако бизнес — не главная часть его жизни. Говард увлекается политикой и экономикой, а также благотворительностью. Но это не страшно, продолжает Максим Шашенков:

«Совершенно очевидно, что у него нет опыта прямого управления фондами, как у его отца. Он — все же не принадлежащий к этой категории человек, судя по его карьере. Да он таким, на самом деле, и не нужен, скорее он будет нести марку. То есть это уже представительская функция, нежели действительно топ-менеджер, который управляет фондом.

Разумеется, старшего Баффетта будет не хватать, потому что он не просто хороший, а очень талантливый и безгранично опытный менеджер. Его уже никем не заменить».

Оценивать перспективы Говарда Баффетта пока нет смысла, уверен американский инвестор Феликс Френкель:

«Чем больше денег, тем меньше результат. Надо дать человеку время. Например, в Apple Тим Кук ушел с поста генерального директора. Мы не знаем, окажется ли новый человек лучше или хуже, пока не пройдет три года, пять лет. Я не понимаю, почему инвесторы должны быть довольны или недовольны. Баффетт это сделал для того, чтобы продлить жизнь компании, они должны доверять его выбору».

Уоррен Баффетт занимает десятое место среди богатейших людей мира по версии Bloomberg, его состояние оценивается в $145 млрд. За последние 20 лет инвестор пожертвовал в различные фонды больше $50 млрд. В Berkshire Hathaway он останется в качестве почетного главы совета директоров.

Леонид Пастернак, Светлана Белова