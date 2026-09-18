Галопом по миллиардам

В столице открылся Центральный ипподром. Он почти три года находился на реконструкции. За это время обновили интерьер и фасад главного здания, конюшни, исторические скульптуры и трибуны на 2 тыс. человек с длинными деревянными скамьями. Вскоре здесь должен появиться еще и ресторан «высокой кулинарии на каждый день», но главное — на ипподроме планируют проводить международные соревнования: скачки и бега. Станет ли ипподром новой точкой притяжения на карте города?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Роскошные интерьеры в духе советского ампира, элементы итальянского Ренессанса, редкие породы мрамора на стенах, богатая лепнина. В начале 2000-х Московский ипподром признали памятником архитектуры неслучайно. Впрочем, накануне реконструкции его состояние было плачевным.

О том, что комплекс пора обновлять, говорили еще десять лет назад. Но поначалу не находилось инвестора, а потом появлялись противоречивые планы, например, застроить территорию жильем. В итоге от этой идеи отказались, реконструкцию оплатили из бюджета. Работы обошлись в 12 млрд руб. И оно того стоило, считает ресторатор Александр Раппопорт:

«Там было идеально восстановлено всё, что было раньше. Это, конечно, пугало, пока мы не увидели, что получилось. Ощущение, что ты вошел в здание, которое достроили вчера, а на самом деле строили 40, 50 или 60 лет назад. Кроме того, там сейчас меняются развязки, строятся другие подъездные пути. Меня ужасно удивило, что это не просто восстановление, а ипподром с теплыми беговыми дорожками. Все сделано по последним технологиям».

Сам Раппопорт планирует к зиме возродить в здании ипподрома ресторан «Астория». Он работал здесь еще в 1930-х годах, но потом уступил место закусочной, которую в народе прозвали «стекляшкой» за витринное окно вместо стены.

Но главное на ипподроме все-таки не гастрономия, а спорт. Во время реконструкции здесь обновили дорожки и тренировочный центр, а еще расширили конный двор. Теперь он рассчитан на 1 тыс. лошадей. Поклонники скачек могут купить животное, а затем арендовать просторное стойло денник. О том, сколько будет стоить месяц содержания рысака или скакуна, рассказала директор эколого-просветительского центра «Конный двор» Ольга Басова:

«Денники, я слышала, выставлены на торги от 90 тыс. руб., плюс расходы еще 30-40 тыс., то есть в итоге 110-120 тыс. руб. Так как это центр Москвы, здесь есть проблемы с доставкой сена и фуража. Чуть ли не каждые 2-3 дня должны приезжать большие фуры то с опилками, то с сеном. Каждая лошадь съедает до 15 кг в день, нужна также утилизация навоза».

Главный вопрос теперь, насколько популярной окажется новая локация у самих москвичей. С одной стороны, по словам собеседников “Ъ FM”, интерес к конному спорту в последние годы растет. С другой, в России сформировалась специфическая культура вокруг самих соревнований.

Если за рубежом скачки — это прежде всего светское событие, то в Москве публика в шляпках и сюртуках начала появляться на крупных стартах только ближе к концу 2000-х. Прежде, как писал “Ъ”, следить за соревнованиями столичные зрители предпочитали в сопровождении пива и воблы. Обновленный ипподром окажется не только востребованной, но и аутентичной площадкой, уверен юрист, владелец команды по конному поло Defense Олег Жуков:

«В России, по крайней мере, в СССР никогда и не было на ипподроме светского духа. Это скорее как игра в карты: где-то продают нечестные ставки, кто-то говорит о лошадях, которые точно выиграют, кто-то кого-то обманывает. Для меня имидж ипподрома был именно в этом. Я был на скачках в Довиле, там действительно светское мероприятие. И вполне возможно, что сейчас в Москве сделают ипподром, как во Франции или Германии, где это красиво и зрелищно».

Ко всему прочему после реконструкции возобновит работу тотализатор: три его зала восстановили по историческим чертежам. В советское время доходы со ставок на ипподроме были такими, что частично покрывали ремонт Боткинской больницы и реставрацию Большого театра. Вскоре предстоит выяснить, насколько расточительной окажется столичная публика теперь.

Иван Хорушевский