ИИ переманил руки из медицины

Больше половины россиян хотят, чтобы их дети построили карьеру в технологическом секторе. Четверть родителей выбирают профессии программистов и разработчиков. А вот медицину, например, — лишь 4%. Такие данные содержатся в совместном исследовании «МТС Линк», холдинга Skillbox и сервиса «Анкетолог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Пока весь мир пытается притормозить развитие ИИ, он уже говорит на языках, непонятных человечеству, и сам прописывает себе инструкции, не советуясь. Родители мечтают о карьере своих детей именно в этой области. Выбор очевиден: медианная зарплата AI-инженера в России почти 250 тыс. руб. в месяц, а специалисту по машинному обучению (ML-инженер) предлагают до 400 тыс. руб.

Профессии в сфере искусственного интеллекта привлекают 17% родителей, кибербезопасности — 13%. А вот технические и инженерные направления, как посчитали аналитики «МТС Линк» и Skillbox, выбирают лишь 4% респондентов. Но IT-специалистов стало слишком много, говорит гендиректор дата-центра и провайдера облачных технологий OXYGEN Павел Кулаков:

«Эра разработчиков заканчивается — AI умеет все. Будущее за неординарными людьми, которые смогут изменить мир. У меня трое детей, из них двое школьников, третий — в поступил на экономфак МГУ. Моя профессия на выбор детей никак не влияет. Ребенок должен попробовать все перед тем, как решить, кем быть. Верю в силу фундаментальных наук. Обязательно нужно давать детям гуманитарный профиль. В 70-х годах в Samsung от всех топ-менеджеров потребовали получить второе гуманитарное образование, только после этого компания стала великой транснациональной корпорацией».

Через историю музыки, литературы и искусства можно создать продукт, содержащий эстетику. Это говорят бизнесмены с техническим образованием. Но выбор профессии за детьми, а не родителями. А вот школа в этом может помочь, считает генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова:

«Трое определились с выбором, и один (школьник) не определился. Когда я ему говорю: “Кем ты будешь?”, он говорит: “Мне 13 лет, у меня еще есть время подумать”. Школа должна учить находить информацию, анализировать ее, а не заучивать. Меня беспокоит, что он еще не определился, но навязывать точно бесполезно. Самая дефицитная профессия — это философ. Раньше ты понимал, что туда идешь по зову сердца и знал, что не заработаешь больших денег. А сейчас люди этой профессии получаю значительные выплаты в компаниях с ИИ».

Нейросеть не заменит человека, а трансформирует работу. По данным международной организации труда, на каждое четвертое рабочее место в мире повлияет генеративный искусственный интеллект. Профессии в группе риска меняются, как и карьерные треки. А вот увлечения можно неплохо монетизировать, отмечает старший партнер «Оптимолог» Георгий Властопуло:

«Школьниц у меня две, им 16 и 12 лет. Увлекаются дизайном. Хотя в то же время им очень нравится бизнес. Всегда может быть место для профессии, для хобби. Можно попробовать себя развивать в обоих направлениях и посмотреть, что приносит больше. А с учетом того, что получение профессии обязательно затрагивает пять лет жизни, этот базис претерпевает серьезные изменения, то есть человек может получить и с десяток профессий. Технологии помогают. Меньше шансов сильно ошибиться».

Большинство детей выбирают профессии, что редко совпадает с родительскими. И в семейном бизнесе практически не остаются. Но именно там набираются опыта, делится владелец ГК Point Павел Трейвас:

«Я отец пятерых детей. Старший сын учится в МГИМО на факультете цифровой торговли. И он, будучи на третьем курсе, все свободное время тратит, помогая мне. Моя цель в том, чтобы он набирался опыта как бизнесмен. Его направление покажет жизнь. Хотя у меня есть пожелание, чтобы дети двигались в отличном от меня направлении, не занимались девелопментом. Через 10 лет ничего общего с тем, что мы понимаем о мире сегодня, иметь не будет. Самое главное, чтобы основной их скилл был умение адаптироваться».

Бизнесом заниматься становится все сложнее. По данным «Финэкспертизы», в первом полугодии 2026-го в России закрылось почти 120 тыс. коммерческих предприятий. А к концу 2026-го под угрозой еще 15% компаний малого бизнеса. Если говорить о софт-скиллах будущего, то после самостоятельности и способности принимать решения, как показывают соцопросы, 35% родителей считают, что их дети должны уметь еще и быстро осваивать новые навыки.

Аэлита Курмукова