Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Имя нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе сейчас известно всем. Но в 2013 году, когда будущей звезде было всего 15 лет, клуб «Монако» рискнул и взял талантливого парня в свою молодежную команду. Если верить прессе, первый подписной бонус Килиана составил €400 тыс. В 16 лет он уже дебютировал в основной команде. Тогда его зарплата составляла €600 тыс. в год. Когда же в 17 лет он стал с «Монако» чемпионом Франции, глаз на юное дарование положил один из самых богатых клубов мира — «Пари Сен-Жермен».

Парижане в итоге заплатили за Мбаппе €180 млн. В тот момент игрок стал самым дорогим футболистом на планете младше 20 лет, а его зарплата в 18 составляла €10 млн в год. Причем до этого момента все финансы строго контролировала мама игрока Файза Ламари. Даже зарабатывая €80 тыс. в месяц, Килиан получал всего €200 на карманные расходы. Жесткий родительский контроль серьезно повлиял на карьеру и жизнь звезды, уверяют психологи.

Кстати, мама, сама бывшая спортсменка, не видела сына футболистом. Она собиралась отдать его в бизнес-школу, но когда стало понятно, что перспективы у парня серьезные, начала заниматься его футбольной карьерой. При этом полностью контролировала и возила на тренировки, даже когда он уже играл за ПСЖ. В итоге сейчас, в 27 лет, доход Килиана Мбаппе составляет €95 млн в год. Из которых зарплата в «Реале» примерно €32 млн, а остальное — бонусы и различные рекламные контракты. И кстати, 30% от всех доходов получает мама игрока, которая давно стала его агентом.

Владимир Осипов