ИИ-фотография оказала медвежью услугу

Сгенерированное фото медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тыс. руб. Женщину привлекли к ответственности из-за фотографии, которую она создала с помощью нейросети. Опрошенные “Ъ FM” юристы удивлены таким решением: при желании под нарушение можно подвести почти любое сгенерированное изображение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлеталась по местным пабликам и дошла до министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли.

Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта. В итоге ее оштрафовали на 30 тыс. руб. и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона — это уже крайность, считает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Еще семь лет назад в КоАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободой массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тыс. руб. и конфисковать предмет административного правонарушения. Это происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина пояснила в своей публикации, что эта фотография сгенерирована либо другими какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на изображении, это недостоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, гражданка сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего iPhone и 30 тыс. руб.».

Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео на которых запечатлены последствиям атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику. Но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова:

«В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на то, что было изложено в посте. Официальные СМИ опубликовали информацию, ее не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку данных, за то, что она публикует в соцсетях. Но это уже коллизия свободы слова и нормы, которая есть в КоАПе, по которой ее привлекли».

Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, заметил директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго:

«Тут ведь, помимо прочего, еще и умысел учитывается.

Условно, если я сгенерировал картинку, выслал ее кому-то с предложением просто посмеяться на ней, это один контекст. Другое дело, что дальше переслали с пометкой "из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке". В этом случае уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного.

Естественно, в публичное пространство выносить фейки становится все опаснее. Если говорить достаточно честно, то я думаю, "фейковые" статьи правоохранительные органы станут активно брать в работу, как только им нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений».

На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть, от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Для юридических лиц наказание и вовсе может достигать 500 тыс. руб.

Мария Тарасова, Владислав Викторов