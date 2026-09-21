«Яндекс» выложил в открытый доступ новую модель Alice AI Foundation, которую обучил «с нуля». Она должна стать основой будущей рассуждающей модели компании и агентных возможностей «Алисы AI». Модель позиционируется как «суверенная», то есть разрабатывали ее без иностранных составляющих. По качеству ответов на русском языке она превосходит многие мировые аналоги, часть из которых значительно больше ее по размеру. В первую очередь это касается фактов, которые интересуют российских пользователей, — в том числе о медицине и праве. При этом она не требует больших вычислительных мощностей.

Нацбанк Киргизии аннулировал лицензию оператора «Золотой короны» — компании «Платежный центр». В конце июля 2026-го ЕС ввел против сервиса санкции в рамках 21-го пакета, после чего тот перестал проводить платежи в Азербайджан и Грузию.

Илон Маск анонсировал строительство скоростного тоннеля под Техасом. Проект будет вести Boring Company. Тоннель соединит Остин и Сан-Антонио. Скорость поезда — около 320 км/ч. Время в пути — 30 мин. Сейчас с учетом пробок добраться из одного города в другой можно за два с половиной часа. Маск называет этот проект предшественником высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop. Стоимость проекта и сроки неизвестны.