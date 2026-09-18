«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как дроны помогают беречь леса в тайге от пожаров и незаконной вырубки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

20% всех лесов на планете — это богатства России. Свыше 800 млн га тайги, где зачастую нет ни дорог, ни мобильной связи. Раньше, чтобы следить за этой гигантской территорией и вовремя замечать пожары, приходилось постоянно поднимать в воздух самолеты и вертолеты. А чтобы проверить глухие делянки, лесники неделями пробирались по непроходимым чащам пешком.

Сейчас эту тяжелую и опасную работу все чаще доверяют дронам. По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в тайгу отправляют беспилотники, которые ищут очаги возгорания, следят за незаконными вырубками и оценивают состояние деревьев.

Главная сложность — в глухом лесу нет привычной связи. И тут на помощь приходят новые технологии, рассказала “Ъ FM” руководитель направления применения БАС в лесном хозяйстве группы компаний «Геоскан» Екатерина Лысун:

«В последнее время очень востребованными решениями являются разработки на стыке беспилотных воздушных систем и инструментов искусственного интеллекта. Например, среди разработок "Геоскана" есть бортовой модуль на базе искусственного интеллекта, который интегрируется в беспилотные авиационные системы и помогает автоматизировано распознавать лесные пожары по изображениям с камер. Это позволяет оператору получать информацию о лесных пожарах даже в том случае, если во время работы борт находится не на связи, потому что нейросеть автоматически анализирует видеопоток и направляет данные оператору сразу же после выхода борта на связь».

Все это экономия для бюджета, кроме того реагировать на угрозы в тайге теперь можно гораздо оперативнее.