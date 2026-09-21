«Некачественное фото» попало в кадр суда

Девушка осталась недовольна фотосессией, отправилась в суд и выиграла более 80 тыс. руб. Историю жительницы Краснодара активно обсуждают в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

По мнению пострадавшей, на снимках она выглядела «толстой». Она рассчитывала взыскать с фотографа около 300 тыс. руб. Примерно в 40 тыс. руб. обошлись съемка, аренда студии и услуги визажистов. А остальное — компенсация морального вреда. Суд удовлетворил иск частично: девушке должны выплатить 85 тыс. руб.

Но главный вопрос дела не в том, как выглядит пострадавшая на фото, а в том, как проводилась съемка, допускает управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев:

«Это больше звучит как желтый заголовок, который не несет особой смысловой нагрузки. Скорее всего, это типичная ситуация, когда заказчик недоволен тем, как услугу исполнил исполнитель. В данном случае это могло выразиться в том числе в том, что человек выглядит хуже, чем в жизни.

Скорее всего, это был самый косвенный или посредственный критерий — в основном были претензии к обработке фотографий, к их содержанию, к тому, как они были сделаны, к освещению. Это основные причины, которые в таких случаях могут иметь место. Ситуация вполне реальная, я бы не сказал, что она выходит за рамки».

Однако не каждое недовольство результатами съемки может привести к компенсации, продолжают эксперты. Залог успеха в подобных спорах — четкое описание требований в договоре, говорит старший партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин:

«Здесь сложно определить тот уровень качества, на который рассчитывает заказчик. Есть два возможных варианта. Либо сложившиеся в той или иной сфере правила оказания услуг — зафиксированные нормативно или возникают потому, что все им следуют. Либо второй вариант: в техническом задании, в приложении к договору или в основном договоре подробно определено, что ожидает увидеть заказчик на фотографиях.

Подробное ТЗ: в каких условиях, с использованием какой техники производится фотографирование. Поскольку фотография — это некий род искусства, понятно, что исполнитель имеет право на собственное понимание того, как это должно выглядеть. Проблема возникает, когда представление исполнителя расходится с мнением заказчика».

Частичным удовлетворением иска пострадавшая осталась недовольна. Она пыталась обжаловать решение, но суд признал его законным и справедливым.

Мария Тарасова