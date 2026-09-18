«Мировая туриндустрия переживает тихую революцию»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Осень догоняет лето. Мировая туристическая индустрия переживает тихую революцию: сентябрь официально перестает быть просто бархатным сезоном. Это подтверждают данные разных участников туристического рынка, собранные в материале Travel And Tour World. По данным австралийской IT-компании SiteMinder, которая развивает софт для бронирования отелей в 22 странах мира, предварительные заказы на сентябрь выросли год к году сразу везде: на 17% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на 12% в Америке и на 11,7% в Европе.

Основная причина — люди устали от экстремальной летней жары, переполненных курортов и жесткой привязки к школьным каникулам. В Великобритании это явление получило название Super September. 24% британцев теперь планируют отпуск именно в этом месяце, три года назад таких было 17%. Речь прежде всего о взрослых без детей-школьников.

Главным бенефициаром осеннего феномена пока выглядит Испания, на нее приходится почти 28% всех ранних бронирований в Европе, по данным eSky. Страна опередила Грецию, Италию, Турцию и Болгарию. Недавний опрос Греческой национальной организации по туризму показал, что более трети потенциальных гостей хотят приехать в период с сентября по ноябрь. При этом сентябрь — уже самый востребованный месяц в году.

В Японии и Италии заметен рост числа именно премиальных путешественников. Air Canada фиксирует сильный спрос на бизнес-класс по этим направлениям именно осенью. Активнее в этот период посещают Вьетнам и Индонезию.

Важный момент — сентябрьский туризм не особо дешевле летнего. А в некоторых европейских столицах еще нужно постараться, чтобы найти симпатичный отель в сентябре и не разориться. Иногда места размещения заканчиваются быстрее, чем авиабилеты.

Яна Лубнина