Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Издание The Art Newspaper Russia представило новый рейтинг «50 молодых художников, которые вызывают интерес у профессионалов». В принципе, любые рейтинги все равно личностны, тем более в сфере культуры. Вот что пишут коллеги:

«В случае с молодыми художниками очень сложно найти какие-то объективные критерии значимости и успеха, так как, в отличие от зрелых творцов, они чаще всего не могут похвастать ни рекордными продажами на аукционах, ни музейными выставками».

Как же коллеги смогли решить проблему поиска критериев? Они созвали неких «независимых экспертов», среди которых были, по их словам, «все, кто занимается молодыми художниками». А это преподаватели и коллекционеры, галеристы и критики, устроители ярмарок. Экспертам, число которых не раскрывается, выдали лонг-лист из 70 имен, составленный самой редакцией. Надо было отобрать 50 лучших. Эксперты голосовали по пятибалльной системе. Один балл ставили, если только «слышали имя», а пять — если это, по их мнению, уже «состоявшийся художник, надежда нашего искусства».

Я перечислю только первую пятерку. Сначала идут два нижегородца: Владимир Чернышёв и Артем Филатов, 34 и 35 лет. Граница «молодости» коллегами обозначена как раз числом 35. Интересно, что на вершине рейтинга двое именно из этого волжского города и оба работают в жанре инсталляций.

На третьем месте дуэт «Малышки 18:22» — это сестры Аксинья и Ника Сарычевы из Томска, работающие в инсталляциях и музыке. Я читал забавную формулировку сути их творчества: «девчачий надрыв».

Таня Пёникер — график и живописец, художница из Москвы. Иногда примешивает к туши и акварели собственную кровь.

Пятая — Ася Заславская. Ей 28, я знаю ее с школьных лет, принимаю участие в художественном развитии, она дочка близких друзей, и эта позиция рейтинга для меня особенно интересна. Кроме того, Ася — просто неординарный художник. Она, конечно, как принято у молодых, легко работает в жанре тотальных инсталляций. Но при этом обладает хорошим рисунком и работает в керамике и стекле. Даже легко обрабатывает иконописное наследие, что, согласитесь, в наше прямолинейное время довольно непросто.

Дмитрий Буткевич