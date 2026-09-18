«Такая практика повышает вероятность что-то забыть»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Какое же прекрасное изобретение человечества — скриншот. Когда в ленте мелькают с сумасшедшей скоростью рецепты, планы тренировок и адреса столичных мест, которые нужно обязательно посетить, на память полагаться смысла нет. И кажется, будто нажатие двух кнопок поможет.

Но оказалось, что такая практика, наоборот, повышает вероятность что-то забыть. К такому выводу пришли психологи из Бингемтонского университета. Исследователи назвали этот эффект цифровой амнезией. Давайте честно: в среднем человек делает около 20 снимков в день (фото или скриншотов), храня на смартфоне порядка 2 тыс. кадров. А кто-нибудь вообще их пересматривает?

Ученые провели серию экспериментов, в ходе которых показывали испытуемым произведения искусства, которые те должны были либо запомнить, либо сфотографировать, либо сохранить в памяти телефона с помощью скриншота. Явных преимуществ двум последним способам фиксации информации они не обнаружили. И на это есть причины. Во-первых, мы бросаем часть ресурсов на сам процесс съемки, а не на запоминание. Во-вторых, это так называемая когнитивная разгрузка: мозг понимает, что информация сохранилась, и свои силы тратить уже не хочет. Кстати, единственный вариант как повысить пользу скриншотов — это хоть иногда их пересматривать.

Анна Кулецкая