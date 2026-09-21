Не смогли достучаться до избирателя: Фридрих Мерц, несмотря на провал своей партии на региональных выборах, не собирается подавать в отставку. Канцлер призвал правящую коалицию продолжать необходимые стране реформы. Победителем в Мекленбурге—Передней Померании стала крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). В свою очередь правящим бургомистром Берлина может стать представитель лидера левой партии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что кризис власти в Германии стал реальностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В Германии все четче проступают признаки глубокого политического кризиса. Ультраправая «Альтернатива для Германии» продолжает триумфальное шествие по стране. Лидер Алиса Вайдель требует от канцлера Фридриха Мерца начать переговоры с Россией, дабы «заключить справедливый мир». В результате в ФРГ должен вернуться дешевый газ. А в этом есть прямая возможность спасти национальную промышленность.

Одновременно АдГ намерена наладить прямое партнерство с Америкой в обход Евросоюза и даже собственного правительства, в которое партия пока не входит. В общем и целом, впереди полная гармония и процветание — только голосуйте. В Москве уже готовы сотрудничать. Тем временем в Берлине победила «Левая» партия во главе с Элиф Эральп — 45-летним юристом турецкого происхождения. По убеждению многочисленных комментаторов, это немецкий вариант мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Секрет ее успеха — квартирный вопрос.

Госпожа левый политик, которая сама проживает на арендованной жилплощади, предлагает экспроприировать 220 тыс. квартир у крупных корпоративных арендодателей. Естественно, с целью передать их измученным ростом цен молодым семьям, среднему классу и, конечно же, прогрессивным мигрантам. Партию обвиняют в антисемитизме, ну или в сочувствии антисемитизму. По крайней мере, они активно симпатизируют Палестине. Сама Эральп предлагает дать право голоса приезжим без немецкого паспорта.

Зато левые объявили себя «демократическим щитом» против АдГ. Вот такой политический ландшафт сложился нынче в самой развитой европейской стране. Если так дальше пойдет, она очень скоро перестанет быть таковой. Можно смело согласиться с оценками канцлера Фридриха Мерца: это если не уже катастрофа, то что-то близкое к ней. Умеренные оказались со всех сторон зажаты популистами — левыми и правыми.

Теперь относительно перспектив дружбы России и «Альтернатива для Германии», а также левых. Не все здесь однозначно: непостоянные они, склонны к резким переменам настроений. Одним словом: популисты. С такими сложно строить серьезный бизнес. А деньги, как известно, любят постоянство и тишину. К слову, очень сложно выстраивать прогрессивное партнерство с Россией и США одновременно. Ибо разные у этих стран интересы. И чем дальше, тем больше они разнятся. Особенно в свете принятия закона об «адских санкциях».

Сложно сказать, как дальше поступит Фридрих Мерц.

По крайней мере, в отставку он уходить пока что не собирается и предлагает немцам реформы. Если же канцлер все-таки не удержится, тогда уж действительно можно будет говорить о всеобъемлющем политическом кризисе с непонятными и неочевидными последствиями.

Дмитрий Дризе