Управа на Nestle нашлась в Москве

Швейцария попробует вернуть управление Nestle первоначальным владельцам активов. Правительство страны будет работать над этим вместе с топ-менеджментом компании, сообщает Bloomberg. Поддержку окажут в том числе по дипломатическим каналам, отметили в швейцарском Секретариате по экономическим вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти ввели временное управление Nestle, «Ашаном» и «Лемана ПРО», потому что их владельцы из недружественных стран. По его словам, эти государства вовлечены в боевые действия против России.

Управлять компаниями будет акционерное общество «Л.Е.В. Менеджмент». Оно лучше всего соответствует необходимым параметрам, добавил Песков. Теперь швейцарские акционеры могут инициировать иски против России, говорит партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Иностранные владельцы не смогут осуществлять свои права как акционеры или участники этих российских обществ — у них нет возможности ни голосовать на собрании, ни получать дивиденды, ни принимать какие-то решения в совете директоров или в правлении, или на собраниях участников. Технически они еще не лишены собственности, хотя очень близки к этому.

Другие компании, которые были так же помещены под временное управление, подали к России иски в Международный инвестиционный арбитраж. Предполагаю, если Швейцария перестанет двигаться в фарватере других государств и отменит санкции против России, наверное, эти активы могут вернуться. Что касается “Ашана”, то акционерам из Франции вряд ли до какого-то глобального урегулирования вернутся эти активы».

Компания «Л.Е.В. Менеджмент» зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее гендиректор — Андрей Краюшкин. Он занял эту должность 10 сентября 2026-го. Информация о владельцах не раскрывается.

Судя по публичной отчетности, за 2025 год компания не получила выручки. В Кремле не стали уточнять, почему активы передали именно этой структуре, отметив лишь, что она «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам». Nestle уже заявила, что приняла к сведению указ Владимира Путина. Корпорация оценивает ситуацию и возможные варианты действий.

В Nestle также пообещали принять необходимые меры для защиты своих прав и обеспечения работы бизнеса. Но шансов на победу в этой борьбе у иностранцев нет, уверен член Московской коллегии адвокатов «Плесовских и партнеры» Роман Беланов:

«Основной путь, который есть у них, — это дипломатические договорные отношения. Президент России в этой части действует в пределах своих полномочий. Притом не стоит забывать, что это уже не первый случай. Информации о причинах такого решения в открытом доступе у нас нет.

Заявление властей Швейцарии может расцениваться как обращение к нашим властям и органам управления с целью выяснить причины, последствия решения и обозначить вопрос дальнейшего ведения бизнеса. Надо понимать, что во время временного управления активы в любом случае остаются, как я понимаю, в собственности их владельцев. Юридических путей изменить это я не вижу».

Временное управление Nestle распространяется на 100% долей компаний «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». Последней, в частности, принадлежит крупнейшая в мире фабрика Nestle по производству растворимого кофе. Она находится в Краснодарском крае.

Выручка первой компании в 2025 году составила 260 млрд руб., второй — более 22 млрд в 2021 году. Это следует из данных INFOLine и СПАРК.

Леонид Пастернак