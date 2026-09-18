«Rolls-Royce представил единственный в своем роде Phantom Hummingbird»

Я прямо отчетливо себе представляю, как проходит очередное совещание сотрудников подразделения Rolls-Royce, отвечающих за индивидуализацию автомобилей марки, в том числе за их внутренне убранство:

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«Ну, что господа, чем еще можем удивить? Маркетри уже всем надоело. (Если кто не в курсе, это такая техника инкрустации, которая в советских кружках "Умелые руки" при Дворцах пионеров называлась "соломка"). Фарфоровые розы от баварской мануфактуры Nymphenburg у нас тоже уже были. Может попробовать яшму или малахит? Но тут все скажут, что мы подражаем Bentley. Земляки-конкуренты уже десять лет используют в интерьерах своих машин сланец и кварцит, который добывается в Индии»…

Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет: марка Rolls-Royce представила единственный в своем роде Phantom Hummingbird, первый в истории марки автомобиль с интерьером из мозаики, выполненной из раковин абалона. Создание этой отделки заняло у мастеров более девяти месяцев, а сборка финального дизайна — 45 часов.

Заказ на этот уникальный седан поступил через Private Office Dubai и стал посвящением жене заказчика. Каждая часть мозаики, изображающая колибри и цветочные мотивы, состоит из десятков аккуратно вырезанных кусочков раковины: 53 куска для колибри на дверных столиках и задней панели и 84 — для цветочного оформления.

Использование абалона, сложного материала, который меняет цвет в зависимости от угла обзора, стало новой ступенью в работе по персонализации интерьеров Rolls-Royce. Внешний образ автомобиля дополнен двухцветной окраской Wildberry и White Sands. Первый цвет — это такой лиловый, считается символом богатства не только на Ближнем Востоке, но и в Китае. На верхней светлой части автомобиля вручную нарисованы колибри, ну чтобы прохожим-проезжим тоже было нескучно. Ведь инкрустации из морских ракушек внутри салона им из-за темных стекол совсем не видны.

Дмитрий Гронский