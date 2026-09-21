На российском валютном рынке есть серьезные проблемы с рублевой ликвидностью. Они начали четко и отчетливо ощущаться на неделе с 14 сентября. Ставки на аукционах РЕПО выросли до уровня 14,3%. ЦБ вынужден был проводить однодневные аукционы РЕПО до 21 сентября. ЦБ продолжил эту традицию, предложил на однодневном РЕПО операцию «тонкой настройки» 700 млрд руб. Спрос высокий — 2,1 трлн руб. Об этом рассказал экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Олег Богданов: Ставка немного снизилась, но все равно высокая по сравнению с ключевой — 14,27%. Спрос на рубли высокий, и Центральный банк 22 сентября традиционно проводит аукцион семидневного РЕПО. Вопрос главный, который интересует и инвесторов, и банки на рынке: сколько ЦБ завтра предложит, какой объем ликвидности? Судя по дефициту ликвидности, объем, исходя из текущих операций, должен быть не менее 5-6 трлн руб., чтобы каким-то образом стабилизировать обстановку на рублевом рынке, на межбанковском рынке. Трудно сказать, что решит Центральный банк, но здесь вывод следующий напрашивается. Центральный банк полностью контролирует ситуацию как на валютном рынке, так и на межбанковском рублевом рынке.

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