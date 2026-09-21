«Видимо, стоит ждать сюрпризов»

Гренландия и «адские санкции». Дональд Трамп подписал жесткий антироссийский закон и объявил о победе в борьбе за самый большой остров в мире. На этом фоне в Генеральной ассамблее ООН открылась неделя высокого уровня. Президент США выступит 24 сентября, а после этого примет в Белом доме председателя КНР. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает сюрпризов и прорывных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Дональд Трамп после небольшой паузы подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Тем временем Госдепартамент одобрил сделку по продаже Украине вооружений на сумму $2,68 млрд. В основном речь идет о модернизации ПВО. Окончательное решение примет Конгресс — для этого у него есть 30 дней. Параллельно с этим Вашингтон разрешил европейским союзникам поставить Киеву боеприпасы к комплексам Patriot, включая очень дефицитные противоракеты PAC-3, способные сбивать баллистику.

ЕС также выделит €3 млрд на закупку критически необходимых вооружений для союзника. Это те самые ПВО, которые, как предполагается, передаст Германия. Также нельзя не отметить слова Трампа о том, что они со своим другом президентом Каролем Навроцким практически договорились о создании постоянной американской военной базы в Польше. Точное ее расположение пока не известно, но, согласно прикидкам, это где-то 500 км от границ Союза России и Белоруссии.

Наконец, вишенка на торте: вопрос Гренландии решен.

Америка кардинально расширит там свое военное присутствие. Глава Белого дома более не требует включить самый большой в мире остров в состав США. При этом одно из ключевых условий соглашения с Данией — полный запрет на присутствие на архипелаге третьих стран. Даже близко к нему запрещено подходить. В первую очередь это касается России и Китая. Дональд Трамп в результате объявил о полной своей победе, что очень важно накануне промежуточных выборов в Конгресс и принуждения европейских союзников к новым политическим реалиям.

Как известно, Гренландия очень нужна Западу в борьбе за Арктику с ее многочисленными ресурсами. В общем и целом, несмотря на по-прежнему миролюбивую риторику, реальные действия 47-го президента Соединенных Штатов никак нельзя назвать дружескими в отношении Российской Федерации. И что особенно важно подчеркнуть, даже восстановление прагматичного партнерства, на которое были большие надежды, теперь практически невозможно. В частности, потому, что закон «Грэма—Блюменталя» — это не только санкции против высшего российского политического и экономического руководства, но и автоматический запрет на инвестиции в российскую экономику и покупку суверенного долга.

Тем временем в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Владимир Зеленский намеревается прибыть в США и встретиться с американским лидером. Прогноз очень простой. Если в ближайшее время договориться по Украине не удастся, градус эскалации очень серьезно возрастает. Причем речь даже не идет о каких-то серьезных соглашениях.

Причем кажется, что перед выборами в Конгресс Трампу невыгодно серьезно уступать ни России, ни Китаю, ни Ирану.

Что бы там ни говорили о его глобальном проигрыше и потере американского лидерства. Так что наступающая рабочая неделя обещает быть интересной, а может быть, даже и решающей в каком-то смысле. Видимо, стоит ждать сюрпризов. Хотя очень сложно сказать, насколько они будут приятными.

Дмитрий Дризе