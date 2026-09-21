Зарубежные СМИ: Кто станет новым мэром Берлина?

Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца впервые не прошла в земельный парламент. Христианско-демократический союз не смог преодолеть 5-процентный барьер на выборах в ландтаг Мекленбурга—Передней Померании, не хватило 0,1%, следует из данных избиркома. В регионе лидирует «Альтернатива для Германии», за нее проголосовали 38% избирателей. На втором месте — «Социал-демократическая партия Германии». В столице «Христианско-демократический союз» только на втором месте. Победила «Левая» партия. Поражение партии ставит под угрозу будущее самого Фридриха Мерца, пишет Bloomberg. Сможет ли он удержаться в кресле канцлера — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Политический истеблишмент Германии потрясен, пишет Bloomberg. Члены «Христианско-демократического союза» призывают к отставке Фридриха Мерца. Спустя всего 16 месяцев после назначения он уже стал самым непопулярным канцлером за всю послевоенную историю. Ситуацию попытались разрядить восемь министров от ХДС — они заявили о поддержке Мерца. Но большинство убеждены, что его дальнейшее руководство только навредит партии.

Выборы еще раз подчеркнули фрагментированный политический ландшафт Германии. К этому привели годы экономической стагнации, делают выводы аналитики Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сам Фридрих Мерц даже не стал дожидаться 21 сентября — понедельника, когда традиционно канцлеры подводят итоги выборов, и сделал заявление сразу после публикации результатов экзит-поллов. «Не будем приукрашивать, это катастрофа», — резюмировал он. Но подавать в отставку не собирается.

Politico называет Мерца канцлером реформ. Политик заявил, что продолжит продвигать программу, которая должна восстановить экономический рост Германии. Избирателям нужно только немного потерпеть, пока его курс начнет приносить результаты. Сам он будет выступать в качестве якоря стабильности в неспокойное время. В программу канцлера входит, в частности, повышение пенсионного возраста, сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию и ужесточение условий по больничным листам для работающих. Эти пункты, очевидно, повысят расходы рядовых немцев. А для политических оппонентов общественное недовольство реформой — хороший козырь в дебатах.

Handelsblatt пишет, что крах ХДС не был спонтанным. Партия катилась по наклонной на протяжении многих лет, теряя позиции в Мекленбурге—Передней Померании, откуда изначально баллотировалась в бундестаг Ангела Меркель. «Левая» партия празднует победу. Но что будет дальше? В Берлине за нее отдали голоса 25% избирателей. Это лучший результат за всю историю движения.

Мэром столицы впервые может стать представитель иммигрантской среды — юрист с турецкими корнями Элиф Эральп. Осталось выяснить, поддержат ли левых потенциальные партнеры по коалиции. Базовой темой партии стал жилищный кризис: они выступают за ограничение стоимости аренды, расширение социального строительства и перевод крупных жилищных портфелей в общественную собственность.

Der Spiegel пишет, что «Левая» партия может рассчитывать на 43 места в новом парламенте, а ХДС — только на 34. «Альтернатива для Германии», «Зеленые» и СДПГ займут меньше 30 кресел. Этого должно быть достаточно для коалиции левых, зеленых и социал-демократов. А также для другой конфигурации — альянса ХДС, зеленых и СДПГ.