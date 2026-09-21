«Болельщики не позволяют себе жестокой критики в адрес российского вратаря»

Сборная России по футболу 21 сентября начинает сбор перед товарищескими матчами с командами Ирана, Намибии и Нигерии. В Европе клубный футбол также уходит на почти трехнедельный перерыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

20 сентября в центре внимания оказался матч испанского чемпионата: «Атлетико»—«Реал». Мадридское дерби всегда привлекало внимание, а сейчас, когда королевский клуб тренирует Жозе Моуринью, — особенно. Но в этот раз на арене «Метрополитано» сливочные уступили по всем статьям. Счет 0:0 высветился на табло после первого тайма. А во втором на команду Моуринью свалились все беды на свете: пенальти, красная карточка. На 59-й минуте счет был уже 2:0 в пользу хозяев.

Один гол «Реал» отквитал, но большего добиться не смог. Моуринью обвинил во всех смертных грехах судей. На пресс-конференции он даже показывал журналистам распечатанные кадры эпизодов, где игроков «Атлетико» должны были удалять. И надо сказать, Жозе был очень убедителен. Но «Реал» теряет очки, а лидирует в чемпионате Испании «Барселона», которая буквально сносит своих соперников и за семь туров забила 31 гол.

Испанский клуб «Реал Сосьедад», в котором играет россиянин Арсен Захарян, провел яркий матч на выезде с «Валенсией». Баски взяли победу в компенсированное время (3:2). Захарян появился на поле только на 87-й минуте, результативными действиями не отметился, и не удивительно, что тренерский штаб российской сборной решил пока не приглашать полузащитника. А вот голкипер ПСЖ Матвей Сафонов — в списке. В принципиальном матче Лиги против «Марселя» Сафонов вышел в основном составе, и несмотря на тот факт, что один мяч в его воротах побывал, претензий к российскому голкиперу нет, уверен футбольный эксперт Дмитрий Сычев:

«Он очень сильно прибавил, конечно. И его попадание в топ-10 номинантов — это абсолютно заслуженная награда. И если мы посмотрим этот сезон, я пока не понимаю, за что его критикуют».

В итоге ПСЖ выиграл со счетом 2:1. Но эта победа позволяет парижанам занимать в таблице лишь шестое место. Несмотря на тот факт, что ПСЖ неудачно начал сезон и находится в середине таблицы, а Сафонов совершил на старте несколько ошибок, болельщики не позволяют себе жестокой критики в адрес российского вратаря, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Относятся к нему исключительно положительно благодаря удачному сезону-2025. К тому же Сафонов очень правильно в бытовом плане себя ведет: дает уже интервью на французском. Все у него нормально, поэтому никакого доверия он совершенно не растерял».

В сборной России, которая начинает подготовку к предстоящим матчам уже 21 сентября, Матвей Сафонов также номер один. Вообще, в этот раз тренерский штаб не стал экспериментировать и вызвал всех сильнейших. В том числе Александра Головина из «Монако», Алексея Миранчука из американского клуба «Атланта Юнайтед» и даже Алексея Батракова из турецкого «Галатасарая». Хотя обычно после перехода россиянина в иностранный клуб игроку давали время адаптироваться.

Некоторые спортивные издания нашей страны считают, что Валерий Карпин что-то знает о возвращении России на международную футбольную арену. Но пока это все предположения. Первая открытая тренировка команды Карпина запланирована на 23 сентября. А первый матч с Ираном пройдет в Казани 29 сентября. И кстати, на разогреве у российских футболистов будет немало суперзвезд. Ведь 24 сентября европейские сборные начнут свой путь в Лиге наций. И тут есть на что обратить внимание.

Например, Юрген Клопп дебютирует в качестве главного тренера сборной Германии и сразу против Нидерландов, а Криштиану Роналду, которому 41 год, может выйти на поле в составе португальцев против Уэльса. 25 сентября Зинедин Зидан дебютирует как наставник сборной Франции в матче с Турцией. А 26 сентября можно будет увидеть ремейк финала Евро-2025 Англия — Испания. Так что качественного футбола будет много.

Владимир Осипов