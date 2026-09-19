Кольца не сошлись на сером импорте

Audi подала в суд на немецкого продавца из-за серого импорта собственных машин из Китая в Германию. Речь идет об электрокарах, которые компания выпускает совместно с китайской SAIC под одноименной маркой, но без привычных четырех колец на логотипе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brenda Goh / Reuters Фото: Brenda Goh / Reuters

Модели создавались исключительно для КНР. Но немецкая Auto China начала самостоятельно ввозить их в Европу, проводить сертификацию и продавать местным покупателям. В компании объясняют претензии тем, что эти электрокары не предназначены для других стран, поэтому у владельцев могут возникнуть проблемы с обслуживанием.

Впрочем, если такие машины начнут конкурировать с обычными Audi уже на домашнем рынке, это может ударить по существующей модельной линейке, считает автоэксперт Петр Баканов:

«Преимущественно в Китае компания Audi представлена моделями концерна SAIC, это шанхайская корпорация — крупнейший государственный производитель в Китае, который занимает топовую строчку по объему производства и всему прочему. Эти модели могут сильно отличаться от тех, что производятся в Германии. Наверняка вопросов к бренду, к его репутации будет гораздо больше, просто в силу того, что Audi может быть немножко иным автомобилем.

Возможно, в Audi и понимают, что могли бы предложить автомобили дешевле, но они не хотят этого делать, чтобы не терять лицо и переплату за бренд. Мы сейчас и так видим, как трясет ряд европейских автопроизводителей: Land Rover, Volkswagen. Они вынуждены перекраивать свои программы. Понятное дело — если поток китайских машин, пускай отличных в ряде характеристик, хлынет на европейский рынок, это может сделать невостребованными европейские заводы».

После начала разбирательства китайские модели уже исчезли с сайта Auto China. До этого импортер обещал самостоятельно заниматься не только европейской сертификацией машин, но и гарантией с сервисным обслуживанием.

Причем конфликт возник несмотря на серьезную наценку. В Китае такая машина стоит от 236 тыс. юаней (около €30 тыс.). А наиболее мощную версию в Германии с учетом доставки, сертификации, гарантии и НДС предлагали почти за €82 тыс. — примерно вдвое дороже, чем на домашнем рынке.

Сам подход, когда один концерн выпускает заметно разные автомобили для отдельных рынков, давно стал нормой для отрасли, отмечает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Концерну Volkswagen не впервой судиться по подобным кейсам разного рода серого импорта их продукции в их же страну. Были истории и с серыми поставками автомобилей марки Porsche, в частности Cayenne и Cayenne Coupe. Мировые автопроизводители давно уже не стремятся делать глобальные модели.

Крупные мировые концерны решили делить мировой рынок на макрорегионы и предлагать покупателям модели, адаптированные под их вкусы. В частности, немецкие производители продают в Китае удлиненные версии своих моделей, потому что китайцы очень любят простор на задних сидениях, и поэтому те же автомобили Audi, например, имеют литеру L в своих названиях и длинную колесную базу».

Отказываться от отдельной стратегии для Китая Audi не собирается. Вместе с SAIC компания готовит еще четыре следующих автомобиля на новом поколении платформы — и все они также рассчитаны прежде всего на китайских покупателей.

Андрей Дубков