Ценам дали старт

«0,5 млн руб., если забирать прямо сейчас»: именно столько просят на московских радиорынках за новый iPhone 18 Pro Max в день мирового старта продаж. Впрочем, если покупать смартфон поздно вечером, то цена будет ниже: от 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб., убедился “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Для сравнения — в США базовый iPhone 18 Pro Max продают за $1,1 тыс., то есть чуть дороже 92 тыс. руб. В России новые модели Apple официально не поставляют с 2022-го. Гаджеты завозят по механизму параллельного импорта. Сейчас предложение ограничено, но когда начнутся массовые поставки, цены нормализуются, рассказала “Ъ FM” менеджер одной из торговых точек:

«Мы ждем поставок нескольких моделей: iPhone18 Pro Max на 256 и 512 Гб в цвете бургунди, стоимостью 320 тыс. руб. и 420 тыс. руб. соответственно. Также будет доступен черный 18 Pro Max на 1 ТБ, его цена 470 тыс. руб. Сейчас в наличии есть 18 Pro Max на 256 в цвете бургунди за 520 тыс. руб. Через пару дней стоимость смартфонов должна снизиться. По функциям базового iPhone — это одна SIM плюс eSIM».

Крупные розничные сети тоже запустили продажи iPhone 18 Pro и Pro Max. Правда, купить их можно только по предзаказу. Цена базовой версии на 256 Гб памяти стартует от 170 тыс. руб. Ожидаемый срок поставки — от месяца до двух. При этом вскоре новые смартфоны от Apple подешевеют, считает IT-эксперт и главный редактор портала Vilianov.com Сергей Вильянов:

«Сумма, которую просят сейчас, на самом деле довольно гуманная. Я хорошо помню, как за iPhone в первый день продаж в США просили 1 млн руб. Так что нынешние 300 тыс. руб. это скромно. Очень скоро цена упадет до европейского уровня, потому что к нам все-таки в основном из ЕС в первые недели везут технику. А потом потихонечку она снизится и до уровня азиатских рынков, в первую очередь, Гонконга, КНР, Тайваня. Китайские версии немножко отличаются от того, к чему мы привыкли. Будет стандартная цена в районе 130-140 тыс. руб., как это и в случае с прошлыми моделями».

В новом iPhone для российских пользователей окажутся недоступными целых 18 функций. Среди них, например, почти все сервисы искусственного интеллекта. Однако региональные ограничения от Apple можно легко обойти, заметил главный редактор издания iGuides Георгий Лямин:

«К выходу 18-й серии в Apple подготовили обновленную Siri с новыми языковыми моделями. Если кратко, то это сочетание моделей Google Gemini и собственных наработок, которые как раз крутятся на серверах Apple, а также работают локально, прямо на устройствах. Почти все фишки Apple Intelligence получат и предыдущие поколения устройств. Фактически ИИ-функции iPhone раскрываются на 100% только в регионе США. Даже пользователи из Евросоюза не получат к ним доступа на старте.

Apple Intelligence и новая Siri не поддерживают русский язык, то есть бесполезны для пользователей из РФ. Впрочем, при желании доступ к новым функциям все-таки получить можно.

Для этого достаточно сменить язык устройства на английский, это делается прямо из настроек. После этого станет доступна активация Apple Intelligence».

На презентации 9 сентября был также представлен смартфон-раскладушка iPhone Duo. Правда, он поступит в продажу только 23 октября. Цена на старте — $2,5 тыс. Обычный iPhone 18 при этом представят лишь весной следующего года.

Никита Путятин