Продюсерская работа

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование убийства музыканта и актера Игоря Талькова, совершенного более 30 лет назад в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Господин Тальков, напомним, был застрелен во время концерта за кулисами в ходе ссоры с концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым. В итоге обвинение в убийстве заочно предъявлено давно уехавшему в Израиль продюсеру погибшего певца Валерию Шляфману. Ему также инкриминируется покушение на господина Малахова (умер несколько лет назад). В России продюсер заочно арестован и числится в розыске.

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Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Игорь Тальков

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

СКР сообщил, что закончил следствие по делу об убийстве популярного музыканта Игоря Талькова. «ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15 и п. "д" ч. 2 ст. 102, а также п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР)»,— говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия было установлено, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» во время переросшего в перестрелку конфликта между концертными директорами Игоря Талькова и Азизы (Азиза Мухамедова) по поводу очередности выступления артистов Валерий Шляфман выстрелил из револьвера в оппонента, но попал при этом в своего подопечного, причинив ему смертельное ранение. В 1992 году господин Шляфман, уехавший в Израиль, был заочно обвинен в совершении непреднамеренного убийства. Однако в конце концов следствие пришло к выводу, что в действиях продюсера имелся преступный умысел. В октябре 2021 года обвинение в адрес господина Шляфмана было ужесточено, а через три месяца петербургский суд вынес заочное решение о заключении его под стражу. Вслед за этим российская сторона обратилась к израильским властям с запросом об экстрадиции фигуранта, который, по данным СМИ, сменил фамилию. Игорь Малахов, который тогда был не только концертным директором, но и телохранителем Азизы, скончался в 2016 году в возрасте 53 лет от цирроза печени. В прессе его имя связывали с криминалитетом, в частности с Мазуткинской ОПГ.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, за время расследования по всей России были допрошены свыше 150 свидетелей, среди которых «артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия».

При этом у одного из специалистов, проводившего экспертизы в 1991–1992 годах, были изъяты вырезы с рубашки господина Шляфмана со следами крови, «имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству».

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Архив Валерия Шляфмана Валерий Шляфман

Фото: Архив Валерия Шляфмана

Валерий Шляфман не был выдан России. Известно, что фигурант вину в убийстве музыканта отрицает. Адвокат семьи Тальковых Нина Аверина сообщила “Ъ”, что потерпевшие, чьи интересы она представляет, планируют во время процесса, который будет проходить в заочном режиме, предъявить к экс-продюсеру Талькова гражданские иски о возмещении морального вреда. При этом конкретную сумму адвокат отказалась назвать.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург