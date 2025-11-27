Восемь пожизненных на Крымском мосту

В Ростове-на-Дону военный суд вынес приговор по делу о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года. Все восемь подсудимых, которые, по версии следствия, участвовали в подготовке начиненного взрывчаткой грузовика, получили пожизненное заключение. Суд также обязал их возместить причиненный терактом ущерб в размере 7 млрд руб. Вину они не признали.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

27 ноября в Южном окружном военном суде завершился процесс по делу о теракте на Крымском мосту. На скамье подсудимых находились восемь обвиняемых, которым следствие инкриминировало совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). По совокупности наказаний каждый из фигурантов был приговорен к пожизненному заключению. Сроки фигуранты будут отбывать сначала в тюрьме, затем в колонии особого режима. Кроме того, осужденные должны будут возместить причиненный ущерб на сумму 7 млрд руб.

Преступление было совершено 8 октября 2022 года. В 6:35 утра на автомобильной части Крымского моста на ходу взорвалась фура. В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось упакованное в полиэтиленовые мешки смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы. Мощность бомбы, которую привели в действие дистанционно, составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва обрушилось три пролета, загорелось семь цистерн проходившего рядом поезда. На восстановление сооружения ушло несколько месяцев.

Жертвами теракта стали пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов, который, по данным следствия, не подозревал, что сидит за рулем «бомбы на колесах».

Организатором теракта в ГСУ СКР, расследовавшем преступление, считают главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он, по данным оперативников ФСБ, для подрыва на Крымском мосту в марте 2022 года организовал группу из 13 человек. Сам он в рамках дела заочно арестован, как и пятеро других фигурантов — Михаил Цюркало, Денис Ковач, Сергей Андрейченко, Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе. Их дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с их розыском.

Первых подозреваемых сотрудники ФСБ задержали по горячим следам. В итоге под судом оказались 54-летний уроженец Херсона, гражданин Украины и Молдавии Роман Соломко, проживавший в Грузии 40-летний гражданин Армении Артур Терчанян, 38-летний уроженец Херсонской области, гражданин Украины Владимир Злоба, граждане России, уроженцы Макеевки Донецкой области УССР братья 33-летний Артем и 36-летний Георгий Азатьяновы, 47-летний житель Старого Оскола Александр Былин, 36-летний петербуржец Олег Антипов и индивидуальный предприниматель из Липецка 40-летний Дмитрий Тяжелых. Первых пятерых сыщики задержали в Крыму, остальных – в Москве.

По данным следствия, задержанные фигуранты участвовали в подготовке теракта — минировали трейлер, сопровождали его, готовили документы на груз, подтверждавшие его безопасность, или подготавливали каналы связи группы.

Следствие восстановило последовательность действий участников преступной группы.

В начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 т, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе, откуда она была переправлена сначала в грузинский Поти, а затем — в Ереван. В ереванском терминале «Трансальянс» груз растаможили, заменив после этого часть сопроводительных документов на него. Через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» пленку с взрывным устройством перевезли 4 октября на автомобиле DAF.

Два дня спустя груз уже оказался на оптовой базе в Армавире Краснодарского края. Там проживали братья Азатьяновы: Георгий работал директором ООО «Агробизнес», а Артем — юристом в компании. Паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом под управлением гражданина России Махира Юсупова, который, по документам, должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 (гендиректором являлся Олег Антипов) в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО «Экстра» (гендиректор Александр Былин).

Столь сложные перемещения, говорится в материалах дела, были необходимы для того, чтобы ослабить внимание к грузу со стороны силовиков. Еще один фигурант Роман Соломко являлся учредителем ООО «АПК Грин Лайн», специализирующегося на выращивании овощей. Компания зарегистрирована в Херсонской области.

Вину подсудимые не признали. Олег Антипов, в частности, при закрытии процесса заявил:

«Мы все, восемь человек, прошли полиграфы, мы доказали свою невиновность, мы полностью сотрудничали, мы сами пришли в правоохранительные органы. Мы сами давали показания. Нет ни одного человека, который на нас давал показания. Все свидетели говорят, что мы не виновны».

По словам адвокатов, в деле нет доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке и планировали осуществить теракт. Защита считает, что их клиентов «использовали втемную». Тот же Василий Малюк публично фактически подтвердил, что о взрывоопасном грузе знали лишь единицы. По словам Алексея Дубровина, адвоката Дмитрия Тяжелых, защите не дали возможность нормально представить доказательства. «Нам шесть раз на предварительном следствии отказывали от экспертизы. Дважды отказали во время судебного следствия и трижды отказали в вызове эксперта на допрос. Моему подзащитному вменяют предоставление виртуального номера телефона по средствам сервиса “Online-SIM”, хотя алгоритмы сервиса не предусматривают передачу номера конкретному неустановленному лицу»,— рассказал юрист.

Адвокаты осужденных сообщили, что считают приговор несправедливым и планируют обжаловать решение «вплоть до Верховного суда».

Константин Соловьев, Ростов-на-Дону