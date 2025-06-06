Банк России снизил ключевую ставку до 20% впервые за три года. Такое решение принято в ходе заседания совета директоров регулятора. В последний раз ЦБ смягчал денежно-кредитную политику (ДКП) в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8% до 7,5%.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

В ЦБ объяснили снижение ставки постепенным замедлением инфляции, а также возвращением российской экономики к «траектории сбалансированного роста». Вместе с тем регулятор продолжит вести жесткую ДКП, чтобы добиться целевого показателя инфляции в 4%.

В апреле ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Она оставалась на этом уровне с октября 2024 года.